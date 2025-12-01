Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFaridabad sector 12 multilevel parking tendor process next month know all details
फरीदाबाद के इस सेक्टर में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, अगले माह शुरु होगा टेंडर

फरीदाबाद के इस सेक्टर में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, अगले माह शुरु होगा टेंडर

संक्षेप:

फरीदाबाद सब डिजिवन कार्यालय भी यहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय, श्रम विभाग, एक्साइज विभाग आदि भी यहीं है। नगर निगम का मुख्यालय भी इसी सेक्टर में बनाया जा रहा है।

Mon, 1 Dec 2025 05:54 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद के सेक्टर-12 में बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनाने की योजना एक बार फिर से सिरे चढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पार्किंग स्थल की जगह में बदलाव किया गया है। नई जगह कोर्ट के समीप देखी गई है। अगले माह टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है, जिससे यहां आने वाले हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शहर के अधिकतर जिलास्तरीय सरकारी कार्यालय सेक्टर-12 में बने हुए हैं। यहां लघु सचिवालय में उपायुक्त कार्यालय के अलावा, एडीसी व अन्य सभी सरकारी विभागों के कार्यालय हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरीदाबाद सब डिजिवन कार्यालय भी यहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय, श्रम विभाग, एक्साइज विभाग आदि भी यहीं है। नगर निगम का मुख्यालय भी इसी सेक्टर में बनाया जा रहा है। सेक्टर-12 में खेल परिसर के साथ जिले का सबसे बड़ा टाउन पार्क है। कमर्शल सेक्टर होने के कारण यहां कई शॉपिंग मॉल हैं। इस कारण यहां रोजाना हजारों लोगों का आना-जाना होता है। लेकिन पार्किंग की स्थाई जगह नहीं होने के लिए लोग अपनी गाड़ियों को जहां-तहां पार्क कर देते हैं। इससे उनकी गाड़ियों चोरी होने का खतरा रहता है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से करीब पांच वर्ष पहले सेक्टर-12 में दो पार्किंग बनाने की योजना तैयार की थी। योजना के तहत एक पार्किंग सेंट्रल थाने के पास लगभग दो एकड़ जमीन पर बनाई जानी थी। इसमें लगभग 1300 गाड़ियां खड़ी हो सकती थी। दूसरी पार्किंग राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बने एल्डिको मॉल के पास करीब तीन एकड़ जमीन पर बनानी थी। इसमें 1000 गाड़ियां खड़ी की जा सकती थी।

पार्किंग का संचालन ठीक हो, इसके लिए लगभग 30 प्रतिशत जगह कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रखने की योजना थी, जिसे एजेंसी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर करती। इस बीच चार बार टेंडर आमंत्रित किए गए, लेकिन हर बार ठेकेदार इस परियोजना में रुचि नहीं दिखा पाए। लागत, लोकेशन और पार्किंग शुल्क को लेकर अस्पष्टता के चलते निर्माण आगे नहीं बढ़ सका। अब एचएसवीपी ने परिस्थितियों को देखते हुए नए सिरे से विस्तृत योजना तैयार की है, जिसे सभी संबंधित विभागों और विशेषज्ञों से चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Faridabad News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।