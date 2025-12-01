फरीदाबाद के इस सेक्टर में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, अगले माह शुरु होगा टेंडर

संक्षेप: फरीदाबाद सब डिजिवन कार्यालय भी यहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय, श्रम विभाग, एक्साइज विभाग आदि भी यहीं है। नगर निगम का मुख्यालय भी इसी सेक्टर में बनाया जा रहा है।

फरीदाबाद के सेक्टर-12 में बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनाने की योजना एक बार फिर से सिरे चढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पार्किंग स्थल की जगह में बदलाव किया गया है। नई जगह कोर्ट के समीप देखी गई है। अगले माह टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है, जिससे यहां आने वाले हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शहर के अधिकतर जिलास्तरीय सरकारी कार्यालय सेक्टर-12 में बने हुए हैं। यहां लघु सचिवालय में उपायुक्त कार्यालय के अलावा, एडीसी व अन्य सभी सरकारी विभागों के कार्यालय हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरीदाबाद सब डिजिवन कार्यालय भी यहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय, श्रम विभाग, एक्साइज विभाग आदि भी यहीं है। नगर निगम का मुख्यालय भी इसी सेक्टर में बनाया जा रहा है। सेक्टर-12 में खेल परिसर के साथ जिले का सबसे बड़ा टाउन पार्क है। कमर्शल सेक्टर होने के कारण यहां कई शॉपिंग मॉल हैं। इस कारण यहां रोजाना हजारों लोगों का आना-जाना होता है। लेकिन पार्किंग की स्थाई जगह नहीं होने के लिए लोग अपनी गाड़ियों को जहां-तहां पार्क कर देते हैं। इससे उनकी गाड़ियों चोरी होने का खतरा रहता है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से करीब पांच वर्ष पहले सेक्टर-12 में दो पार्किंग बनाने की योजना तैयार की थी। योजना के तहत एक पार्किंग सेंट्रल थाने के पास लगभग दो एकड़ जमीन पर बनाई जानी थी। इसमें लगभग 1300 गाड़ियां खड़ी हो सकती थी। दूसरी पार्किंग राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बने एल्डिको मॉल के पास करीब तीन एकड़ जमीन पर बनानी थी। इसमें 1000 गाड़ियां खड़ी की जा सकती थी।