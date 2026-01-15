Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से दंपति और मासूम की मौत, पोस्टमार्टम में खुलासा

संक्षेप:

फरीदाबाद के सरूरपुर में एक दंपति और उनके 5 वर्षीय बच्चे की मौत की वजह पोस्टमार्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई गई है। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से दम घुटने के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ।

Jan 15, 2026 10:58 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में एक घर के अंदर एक दंपति और उनके पांच वर्षीय बच्चे की मौत की वजह का खुलासा हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कार्बनमोनोक्साइड गैस से दम घुटने से तीनों की मौत हुई थी। दंपति ने रात में अंगीठी जलाई थी। इससे उनकी सांसों के जरिए कार्बनमोनोक्साइड गैस उनके शरीर में चली गई थी।

शवों को पोस्टमार्टम हुआ

बुधवार शाम को पुलिस ने बीके अस्पताल में चिकित्सकों के बोर्ड से शवों का पोस्टमार्टम करवा दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद ही चिकित्सकों ने पुलिस को बताया कि तीनों की मौत दम घुटने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने शवों को मृतक रमेश के छोटे भाई राजेश के हवाले कर दिया।

दंपति और बच्चे की मौत के बाद लोगों के जेहन में एक सवाल भी उठा रहा है कि जिस कमरे में दंपति और उनका बच्चा सो रहा था। उसी कमरे में मृतक रमेश का छोटा भाई राजेश भी सो रहा था, लेकिन वह जिंदा रहा। उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। मंगलवार को उसने पुलिस पूछताछ में अंगीठी जलाने से भी इंकार किया था। इससे कुछ संदेह पैदा होता है।

क्या कह रही पुलिस?

हालांकि,पुलिस का कहना है कि मृतक रमेश का छोटा भाई मंगलवार रात को 9:00 बजे ही सो गया था। इस वजह से उसे अंगीठी जलाने का पता नहीं चला था। जबकि दंपति ने उसके सोने के बाद अंगीठी जलाई थी। वह दरवाजे के साथ सो रहा था। दरवाजे से ऑक्सीजन आ रही थी। इस वजह से कार्बन मोनोक्साइड गैस का उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा। इसी वजह से वह सकुशल है। जांच में यह भी पता चला है कि दंपति ने रविवार को भी अंगीठी जलाई थी।

जहरीली गैस से घुटता है दम

चिकित्सकों के मुताबिक, रूम हीटर या लकड़ी-कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड समेत कई जहरीली गैस निकलती हैं, जिनसे दम घुट जाता है। यह गैस ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा भारी होती है। अंगीठी या हीटर चलाने से यह गैस धीमे-धीमे वहां सो रहे व्यक्तियों की सांस में चली जाती है। इससे उनका दम घुट जाता है और पता भी नहीं चलता।

ये सावधानी जरूर बरतें

लोगों को अंगीठी या हीटर चलाने के दौरान कमरे की एक खिड़की खोलकर रखनी चाहिए, ताकि कमरे के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहे। सोने से पहले अंगीठी, हीटर या अलाव को बंद कर देना चाहिए। कभी भी इन चीजों को खाट या पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए।

मकान मालिक और पड़ोसियों ने किया अंतिम संस्कार

मूल रूप से बिहार के जिला बक्सर के थाना सिमौरी क्षेत्र के अंतर्गत अवलाक यादव का डेरा निवासी 21 वर्षीय रमेश, 27 वर्षीय ममता और उनके पांच वर्षीय बेटे छोटू के शवों का अंतिम संस्कार मृतक के मकान मालिक और पड़ोसियों ने मिलकर कर दिया। बक्सर से मृतक के परिवार बुधवार को फरीदाबाद नहीं पहुंचा था। इस मामले की जांच से जुड़े एएसआई रोहतास नेबताया कि यह परिवार बक्सर का रहने वाला है, लेकिन वहां से कोई नहीं आया है। इस वजह से अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। बता दें कि मंगलवार रात को तीनों की मौत हो गई थी। दोपहर करीब 2:00 बजे तक बिस्तर से न उठने पर उनकी मौत होने का पता चला था। मृतक युवक के छोटे भाई राजेश ने मकान मालिक को सूचना दी थी।

