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मृत्यु भोज-रिटायरमेंट पार्टी बंद,शादियों पर कड़े नियम; फरीदाबाद में राजपूत समाज के 21 बड़े फैसले

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Rajput Samaj Mahapanchayat : फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुई राजपूत समाज की महापंचायत में सामाजिक कुरीतियां खत्म करने के लिए 21 बड़े फैसले लिए गए। इनमें मृत्यु भोज बंद करने और शादियों में बारातियों की संख्या और शगुन तक सबके लिए नियम तय किए गए।

Rajput Sabha mahapanchayat in Ballabgarh
फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव स्थित सैनी धर्मशाला में रविवार को राजपूत सभा की महापंचायत में शामिल विभान्न गांवों के लोग।

राजपूत समाज में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शादी-विवाह में फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने के लिए फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव स्थित सैनी धर्मशाला में रविवार को महापंचायत आयोजित की गई। इसमें राजपूत समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से 21 प्रस्ताव पारित किए। इसमें मृत्यु भोज और रिटायरमेंट पार्टी पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही महापंचायत में सगाई से लेकर विवाह, बारात और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए शगुन, खर्च और मेहमानों की संख्या निर्धारित की गई।

महापंचायत में निर्णय लिया गया कि सगाई का शगुन केवल एक रुपये से किया जाएगा। विवाह में दहेज की नुमाइश पर रोक रहेगी। बारात में अधिकतम 500 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। बारात की अगवानी पर 51 रुपये शगुन दिया जाएगा। घुड़चढ़ी में 11 व्यक्तियों का बैंड और दो ढोल रखने की अनुमति होगी, जबकि हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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शादी में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने पर भी प्रतिबंध

इतना ही नहीं कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को अधिकतम 11 हजार रुपये तक शगुन दिया जा सकेगा। मिलनी की राशि 51 रुपये और वार-फेर में अधिकतम 100 रुपये देने का निर्णय लिया गया। शादी समारोह में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विवाह कार्यक्रम दिन में आयोजित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता की जाएगी।

रिटायरमेंट पार्टी पर भी पाबंदी लगाई गई

मृत्यु भोज पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि, धार्मिक परंपरा के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने की व्यवस्था रहेगी। रिटायरमेंट के अवसर पर होने वाली पार्टियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। किसी भी सामाजिक समारोह में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।

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छह महीने बाद फिर होगी महापंचायत

पूर्व विधायक शारदा राठौर ने कहा कि राजपूत समाज की महापंचायत में लिए गए निर्णय समाज को एक नई दिशा देने वाले हैं। इनसे शादी-विवाह और दूसरे सामाजिक आयोजनों में फिजूलखर्ची पर अंकुश लगेगा। प्रस्तावों को लागू कराने के लिए कमेटियों का गठन किया जाएगा। छह महीने बाद दोबारा महापंचायत बुलाकर इनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। महापंचायत की अध्यक्षता गुरुदयाल तोमर ने की, जबकि महापंचायत के संयोजक क्षत्रिय समाज के प्रधान ठाकुर प्रताप सिंह भाटी रहे।

गौरतलब है कि इससे पहले फरीदाबाद के गुर्जर और पाल समाज की ओर से भी सामाजिक कुरीतियां खत्म करने के लिए इस प्रकार के कड़े और बड़े फैसले लिए जा चुके हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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