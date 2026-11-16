मृत्यु भोज-रिटायरमेंट पार्टी बंद,शादियों पर कड़े नियम; फरीदाबाद में राजपूत समाज के 21 बड़े फैसले

Rajput Samaj Mahapanchayat : फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुई राजपूत समाज की महापंचायत में सामाजिक कुरीतियां खत्म करने के लिए 21 बड़े फैसले लिए गए। इनमें मृत्यु भोज बंद करने और शादियों में बारातियों की संख्या और शगुन तक सबके लिए नियम तय किए गए।

फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव स्थित सैनी धर्मशाला में रविवार को राजपूत सभा की महापंचायत में शामिल विभान्न गांवों के लोग।

राजपूत समाज में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शादी-विवाह में फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने के लिए फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव स्थित सैनी धर्मशाला में रविवार को महापंचायत आयोजित की गई। इसमें राजपूत समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से 21 प्रस्ताव पारित किए। इसमें मृत्यु भोज और रिटायरमेंट पार्टी पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही महापंचायत में सगाई से लेकर विवाह, बारात और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए शगुन, खर्च और मेहमानों की संख्या निर्धारित की गई।

महापंचायत में निर्णय लिया गया कि सगाई का शगुन केवल एक रुपये से किया जाएगा। विवाह में दहेज की नुमाइश पर रोक रहेगी। बारात में अधिकतम 500 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। बारात की अगवानी पर 51 रुपये शगुन दिया जाएगा। घुड़चढ़ी में 11 व्यक्तियों का बैंड और दो ढोल रखने की अनुमति होगी, जबकि हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

शादी में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने पर भी प्रतिबंध इतना ही नहीं कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को अधिकतम 11 हजार रुपये तक शगुन दिया जा सकेगा। मिलनी की राशि 51 रुपये और वार-फेर में अधिकतम 100 रुपये देने का निर्णय लिया गया। शादी समारोह में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विवाह कार्यक्रम दिन में आयोजित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता की जाएगी।

रिटायरमेंट पार्टी पर भी पाबंदी लगाई गई मृत्यु भोज पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि, धार्मिक परंपरा के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने की व्यवस्था रहेगी। रिटायरमेंट के अवसर पर होने वाली पार्टियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। किसी भी सामाजिक समारोह में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।

छह महीने बाद फिर होगी महापंचायत पूर्व विधायक शारदा राठौर ने कहा कि राजपूत समाज की महापंचायत में लिए गए निर्णय समाज को एक नई दिशा देने वाले हैं। इनसे शादी-विवाह और दूसरे सामाजिक आयोजनों में फिजूलखर्ची पर अंकुश लगेगा। प्रस्तावों को लागू कराने के लिए कमेटियों का गठन किया जाएगा। छह महीने बाद दोबारा महापंचायत बुलाकर इनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। महापंचायत की अध्यक्षता गुरुदयाल तोमर ने की, जबकि महापंचायत के संयोजक क्षत्रिय समाज के प्रधान ठाकुर प्रताप सिंह भाटी रहे।