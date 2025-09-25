faridabad property dealer murder update police said acp son was on driving seat when incident happened all 3 arrested ACP का बेटा ही चला रहा था थार; प्रॉपर्टी डीलर केस में पुलिस ने कोर्ट को बताया वो सच, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad property dealer murder update police said acp son was on driving seat when incident happened all 3 arrested

ACP का बेटा ही चला रहा था थार; प्रॉपर्टी डीलर केस में पुलिस ने कोर्ट को बताया वो सच

फरीदाबाद पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी यशपाल यादव ने बताया कि यह साफ हो गया है कि सोमवार की सुबह 1:30 बजे हुई इस घटना के समय थार हिमांशु चला रहा था और निशांत उसके बगल में बैठा था। भागने की कोशिश में जब उन्होंने मनोज को टक्कर मारी, तब केशव थार की पिछली सीट पर था, जिसकी वजह से मनोज की मौत हो गई।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबादThu, 25 Sep 2025 10:48 AM
share Share
Follow Us on
ACP का बेटा ही चला रहा था थार; प्रॉपर्टी डीलर केस में पुलिस ने कोर्ट को बताया वो सच

फरीदाबाद के सेक्टर 12 में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में पुलिस ने कोर्ट को कई बातें बताईं। उनमें से एक जरूरी बात यह थी कि उस दिन थार चलाने वाला एसीपी का ही बेटा था, मतलब उसने ही अपनी महिंद्रा थार से टक्कर मारी थी। यह महिंद्रा थार उनके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आरोपी हिमांशु कुमार, जो एसीपी (सराय) राजेश कुमार लोहान का बेटा है। मंगलवार देर रात उसके दो दोस्तों निशांत सहरावत (27) और केशव चौधरी (30) के साथ गिरफ्तार किया गया। बुधवार को तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

फरीदाबाद पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी यशपाल यादव ने बताया: “यह साफ हो गया है कि सोमवार की सुबह 1:30 बजे हुई इस घटना के समय थार हिमांशु चला रहा था और निशांत उसके बगल में बैठा था। भागने की कोशिश में जब उन्होंने मनोज को टक्कर मारी, तब केशव थार की पिछली सीट पर था, जिसकी वजह से मनोज की मौत हो गई। कार से कोई शराब की बोतल या गैरकानूनी पदार्थ नहीं मिला है।"

पुलिस के अनुसार, यह घटना तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर हुए झगड़े का नतीजा थी। प्रॉपर्टी डीलर 42 वर्षीय मनोज कुमार, अपने दोस्तों के साथ सोमवार को सेक्टर 9 में इंतजार कर रहे थे, जबकि उनके दो साथी नवदीप सिंह और अमन कुमार, खाना लेने के लिए मोटरसाइकिल से सेक्टर 12 के एक रेस्टोरेंट में गए थे। उन्होंने देखा कि महिंद्रा थार गाड़ी स्टंट कर रही थी और उनकी बाइक से टकराने से बाल-बाल बची। जब उन्होंने गाड़ी में बैठे लोगों को डांटा, तो उनके बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद थार तेजी से वहां से निकल गई।

नवदीप और अमन ने तुरंत अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने सेक्टर 12 में एक कन्वेंशन सेंटर के पास उस गाड़ी का पता लगा लिया। पुलिस ने बताया कि जब मनोज और उसके साथी थार में बैठे लोगों से बात करने के लिए अपनी स्कॉर्पियो से बाहर निकले, तो थार ने मनोज को कुचल दिया और मौके से फरार हो गई।

पुलिस ने बताया कि मनोज के भाई विक्की कुमार की शिकायत पर सोमवार को दर्ज की गई शुरुआती FIR में धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) लगाई गई थी। हालाँकि, मनोज के परिवार के विरोध के बाद, बाद में आरोपों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) कर दिया गया था। लेकिन, जांच के बाद, मंगलवार देर रात इन आरोपों को फिर से संशोधित करके धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के साथ-साथ धारा 3(4) (सामान्य इरादा) और धारा 54 (अपराध करते समय उकसाने वाले की उपस्थिति) के तहत मामला दर्ज किया गया। इन्हीं धाराओं के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी (सेंट्रल) उषा देवी ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की थी कि हत्या का आरोप परिवार के दावों पर आधारित था।

आपको बता दें, BNS के तहत धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) में अगर मौत का इरादा था, तो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है; नहीं तो पाँच से दस साल तक की कैद और कोर्ट के विवेक पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत, BNS के तहत धारा 103(1) (हत्या) के तहत मौत की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।