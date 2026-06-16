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फरीदाबाद : अधूरी पड़ी सड़क से गड्ढे में जा गिरी बाइक, घायल मैनेजर की रातभर तड़प-तड़प कर मौत

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद/ग्रेटर नोएडा
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फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में मैनेजर 45 वर्षीय अतुल कुमार जोशी की बाइक समेत गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। फरीदाबाद में मंझावली पुल से ग्रेटर की तरफ आने वाली सड़क के अधूरे हिस्से पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ।

फरीदाबाद : अधूरी पड़ी सड़क से गड्ढे में जा गिरी बाइक, घायल मैनेजर की रातभर तड़प-तड़प कर मौत

ग्रेटर नोएडा में मंझावली पुल से आगे अधूरी पड़ी सड़क से गड्ढे में गिरकर फरीदाबाद के बाइक सवार एक मैनेजर की मौत हो गई। रविवार पूरी रात वह गड्ढे में ही पड़े रहे। सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी।

फरीदाबाद एनआईटी वन में 45 वर्षीय अतुल कुमार जोशी परिवार के साथ रहते थे। वह वहां एक आई केयर अस्पताल में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। दनकौर पुलिस के मुताबिक, मैनेजर रविवार को तिगांव में स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आए थे। इसके बाद रात को वह अपनी बाइक से वापस घर लौट रहे थे। वह रास्ता भटक गए और फरीदाबाद की तरफ जाने के बजाय दनकौर की तरफ मुड़ गए। मंझावली पुल पार करने के बाद वह बाइक समेत अधूरी पड़ी सड़क से करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरे।

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पुलिस के अनुसार, हेलमेट का शीशा नाक में लगा और रात भर खून बहता रहा। सोमवार को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस उन्हें गड्ढे से निकालकर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

बता दें कि, नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद भी सिस्टम जागा नहीं है। सिस्टम की लापरवाही ने अब एक मैनेजर की जान ले ली।

यूपी की तरफ सड़क निर्माण का काम अधूरा

हरियाणा से यूपी को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर मंझावली गांव के पास पुल बनाया जा रहा है। करीब 350 करोड़ रुपये की मंझावली पुल परियोजना का शिलान्यास 2014 में किया गया था। हरियाणा की तरफ सरकार द्वारा पुल से आगे का निर्माण किया जा चुका है, जबकि यूपी की सीमा में ग्रेटर नोएडा की तरफ आने वाली सड़क का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। जहां सड़क का काम रुका है, उससे आगे करीब 20 फीट गहरा गड्ढा है। यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। सड़क पर ना बैरिकेड लगाए गए हैं ना कोई रिफ्लेक्टर है। इसके बावजूद लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले यहां मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, वह भी अब हट गया है। ऐसे में सड़क खत्म होने के बाद अचानक गड्ढा हादसे का खतरा बना हुआ है। रात के समय में यह बेहद खतरनाक है। मैनेजर को आभास नहीं था कि सड़क आगे खत्म है। ऐसे में वह अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, अचानक सड़क का हिस्सा खत्म होने पर बाइक गड्ढे में जा गिरी।

काफी लंबे इंतजार के बाद अटका पड़ा है काम

हरियाणा में काफी समय पहले सड़क का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन गौतमबुद्ध नगर की सीमा में आने वाली सड़क का हिस्सा काफी दिन से लंबित पड़ा है कुछ दिन पहले इस सड़क निर्माण को लेकर उद्घाटन भी हुआ, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। अधूरी पड़ी सड़क लोगों के लिए खतरा पैदा कर रही है। यदि सड़क का निर्माण पूरा हो जाए तो लोगों को काफी राहत मिलेगी और हादसों का खतरा भी काम हो जाएगा।

जल्द चेतावनी बोर्ड लगेगा : डीसीपी

डीसीपी ट्रैफिक जयवीर राठी ने बताया कि गूगल मैप पर भी इस मार्ग को बंद दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अतिरिक्त बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि लोग अधूरे मार्ग पर जाने से बचें। उनके अनुसार हरियाणा की ओर पुल पूरी तरह तैयार है, लेकिन यूपी में करीब दो किमी सड़क अभी कच्ची होने से मार्ग को औपचारिक रूप से शुरू नहीं किया गया है।

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पर्याप्त बैरिकेडिंग न करने का आरोप

मंझावली स्थित यमुना पुल पर आधिकारिक रूप से यातायात शुरू नहीं होने के बावजूद लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं। रविवार रात हुए एक सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद पुल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पर न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई है और न ही ऐसी कोई व्यवस्था है, जिससे लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोकी जा सके। इसी वजह से फरीदाबाद और नोएडा के बीच बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं, जबकि परियोजना अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है।

37 साल से अटकी है मंझावली पुल परियोजना

मंझावली यमुना पुल परियोजना 1989 से (लगभग 37 साल) लंबित है। हालांकि पुल का मुख्य ढांचा अब बनकर तैयार हो गया है, फिर भी उत्तर प्रदेश की ओर से अप्रोच रोड के लिए जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य अटका होने के कारण यह अभी तक जनता के लिए शुरू नहीं हो पाया है।

फरीदाबाद में पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

● पल्ला इलाके में बांध रोड के पास एक गड्ढे में गिरकर व्यक्ति की मौत हो गई थी। पत्नी ने बचाने की कोशिश की थी।

● बल्लभगढ़ में नाले में डूबकर एक युवक की जान चली गई थी।

● मुजेसर रोड के साथ बने नाले में गिरकर कार सवार दो युवकों की मौत हुई थी।

● सेक्टर-55 में सीवर के मैनहाल में गिरकर एक व्यक्ति की जान चली गई थी।

ग्रेटर नोएडा में पूर्व की घटनाएं

● 16 जनवरी 2026: इंजीनियर युवराज मेहता की कार सेक्टर 150 में बने एक गड्ढे में जा गिरी थी। पानी में डूबने से मौत हो गई थी।

● 01 मार्च 2025 : ग्रेटर नोएडा सेक्टर पी-4 के पास एक खुले नाले में कार गिरने से स्टेशन मास्टर की मौत हो गई थी।

● 13 जून 2026 : ग्रेटर नोएडा में तुस्याना गांव के पास कार नाले में लटकी गई थी, ग्रामीणों ने तीन लोगों को सुरक्षित निकाला।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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