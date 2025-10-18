फरीदाबाद में प्रदूषण पर सख्ती, तिरपाल ढके बिना जाने वाले इन वाहनों का कटेगा चालान

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsFaridabad pollution these vehicles have to pay fine if found without tarpaulin cover
Sat, 18 Oct 2025 07:20 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
शहर में प्रदूषण को रोकने के लिए यमुना रेत,मिट्टी रेत और क्रशर डस्ट से लदे वाहनों को तिरपाल से ढकना होगा। यदि कोई वाहन बिना तिरपाल ढके निकलता है तो पुलिस को चालान करना होगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गया है।

आयोग की ओर से जिला प्रशासन के साथ तालमेल किया जा रहा है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करने से लेकर एंटी स्मोग गन से पानी का छिड़काव करने के लिए भी आदेश दिया गया है। वहीं सड़कों पर जमी धूल को खत्म करने के लिए मशीन से सफाई का आदेश दिया गया है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने प्रदूषण रोकने के लिए यमुना रेत, क्रशर डस्ट,मिट्टी रेत वाले वाहनों पर तिरपाल से ढंकने का आदेश दिया है।

केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के विशेषज्ञों का मानना है कि जब डंपर,ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली जब सड़कों से गुजरते हैं तो इनसे यमुना रेत,मिट्टी रेत और क्रशर डस्ट के कण उड़ते हैं। इससे शहर की हवा प्रदूषित होती है। यदि इन वाहनों पर तिरपाल ढंककर माल ढोया जाएगा तो रेत के कणों के उड़ने की आशंका बिल्कुल कम हो जाएगी। इस आदेश के आने के बाद ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। जल्द ही पुलिस ऐसे वाहनों के चालान शुरू कर देगी। वहीं पुलिस बिना प्रदूषण जांच करवाकर सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ और सख्ती करेगी।

हरियाणा जाने वाले वाहन वाया दिल्ली नहीं जा सकेंगे

प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय वायु गुणवता आयोग ने दिल्ली के रास्ते हरियाणा के दूसरे जिलों में जाने वाले वाहनों को केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट करने का आदेश दिया है। भारी वाहनों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण फैलने के साथ-साथ जाम की स्थिति बनती है। जाम होने से और प्रदूषण फैलता है। इसे देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। ट्रैफिक थाना एसएचओ अनोज कुमार ने बताया कि पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर एनजीटी के आदेश पर भी नाके लगाए हुए हैं। पुलिस भारी वाहनों के खिलाफ पहले से ही सख्ती बरत रही है।

जाम वाले स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी होगी

कुछ सड़कों पर हर रोज ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ऐसे स्थानों पर कई बार वाहन चालकों द्वारा गलत तरीके से वाहन चलाने या किसी वाहन के रुकने से जाम लग जाता है। पुलिस को शहर में ऐसे प्वाइंट चिन्हित कर वहां पुलिस की तैनाती करनी होगी, ताकि ट्रैफिक बिना फंसे से चलता रहे। ऐसे प्वाइंट पर ट्रैफिक की गति बनाए रखने के लिए पुलिस को इंतजाम करने होंगे।

धुआं फैलाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की तैयारी

सड़कों पर ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहन भी दौड़ते रहते हैं। ऐसे वाहनों की वजह से भी हवा जहरीली होती है। इसे देखते हुए केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने पुलिस को ज्यादा धुआं फैलाने वाले वाहनों पर भी शिकंजा कसने का आदेश दिया है।

मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर पाबंदी

सुप्रीम कोर्ट ने 10 और 15 वर्ष की समय-सीमा पूरी कर डीजल-पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का आदेश दिया है। मियाद पूरी कर चुके वाहनों के धुएं से भी प्रदूषण फैलता है। ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करनी होगी।