ऐसे कम होगा प्रदूषण! फरीदाबाद में 8 माह से धूल फांक रहीं पलूशन मापने वाली मशीनें

संबंधित विभागों की तरफ सेआग लगाने वालों की पहचान कर इनका चलान करने के बावूजद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इस वजह से कई बार स्थिति इतनी विकट हो रही कि प्रदूषण की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। अब जब तक ये प्रदूषण मापक मशीनें काम नहीं करेंगी तब तक लोग एक्यूआई का सही आकलन नहीं कर पाएंगे।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबादTue, 19 Aug 2025 09:11 AM
स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में पांच स्थानों पर लगी प्रदूषण मापक मशीनें आठ महीने से बंद पड़ी है। इससे जिलेवासियों को प्रदूषण के स्तर पता नहीं चल पा रहा। इन्हें अब तक चालू नहीं किया जा सका। अब डेढ़ महीने बाद ग्रैप लागू हो सकता है। इस दौरान प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका है। मॉनसून के समाप्त होने के बाद स्मार्ट सिटी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक अक्तूबर से ग्रैप लागू करना पड़ता है।

इस दौरान प्रदूषण फैलाने के सभी कारकों जैसे निर्माण, बीएस-4 इंजन वाले वाहनों, कूड़े के ढेर में आग सहित कई तरह की पाबंदियां लागू हो जाती है। प्रदूषण के स्तर के हिसाब से जिला प्रशासन अपनी तैयारियां करता है, ताकि जिलेवासियों को बढ़ते प्रदूषण से राहत दिलाई जा सके। शहर में आगरा नहर किनारे वाली सड़क भारी मात्रा में कूड़ा एकत्रित रहता है। इन कचरे के ढेर में आए दिन आग लगी रहती है। आग प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा सरूरपुर, नंगला गुजरान सहित कई जगहों पर टायरों में आग लगाई जाती है। यह भी प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है।

स्मार्ट सिटी में करीब आठ महीने से प्रदूषण मापने वाले सभी यंत्र बंद पड़े हैं। बता दें कि सेक्टर-16ए स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, एनआईटी, सेक्टर-11, 30, बल्लभगढ़ में प्रदूषण मापने वाली मशीनें लगी हुई हैं। फिलहाल ये मशीनें काम नहीं कर रही। जिले में प्रदूषण दिवाली के बाद गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। फरीदाबाद शहर जहरीली गैसों का चैंबर बन जाता है और लाेगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। दीवाली के बाद जनवरी तक वायु गुवणत्ता सूचकांक 300 से अधिक बना रहता है। इसके अलावा प्रदूषण के मामले में फरीदाबाद हमेशा देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर रहता है।