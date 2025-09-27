फरीदाबाद में प्रदूषण फैलाने वालों पर 600 टीमों से निगरानी, GRAP से पहले क्या तैयारी

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के प्रतिबंध लागू होने से पहले ही हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार सरकार अपनी नजर प्रत्येक किसान पर रखेगी। इसके लिए फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में ही 142 टीमें की नियुक्त की जाएगी। वहीं, मंडल में 592 टीमें निगरानी करेंगी।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के प्रतिबंध लागू होने से पहले ही हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार सरकार अपनी नजर प्रत्येक किसान पर रखेगी। इसके लिए फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में ही 142 टीमें की नियुक्त की जाएगी। वहीं, मंडल में 592 टीमें निगरानी करेंगी। नियुक्त किए जाने वाली टीमें जिले के करीब तीन हजार से अधिक किसानों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगी।

यदि किसान फसल के अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा यह टीम फसल कटाई और उसके अवेशेषों के प्रबंधन के बारे में भी रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट जिला उपायुक्त के मार्फत उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय डेपुटेशन अधिकारियों की नियुक्ति करके इन टीमों को गठित करेगा। इसी प्रकार पलवल में 238 टीम 16363 किसानों और नूंह में 212 टीम 2547 किसानों पर निगरानी बनाए रखेंगी। ग्रैप के चरणों के अनुसार उनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

कंस्ट्रक्शन साइटों पर रहेगा ध्यान : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार कंस्ट्रक्शन साइट भी प्रदूषण को तेजी से बढ़ाने प्रमुख कारण बनती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त ही साइट्स चल सकेंगी। साइट्स को चलाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। इससे पूर्व साइट संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण के तय मानकों को पूरा करना होगा। एनओसी के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय नगर निगम, एफएमडीए और एचएसवीपी जैसे विभागों को भी सहयोग ले रहा है। ग्रैप से पहले प्रदूषण नियंत्रण के सभी मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

पराली जलाने पर जुर्माना लगेगा पलवल उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत पांच हजार से 30 हजार रुपये तक जुर्माना, एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा दो वर्षों तक एमएसपी पर फसल बेचने पर रोक लग सकती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आमजन पराली जलाने से संबंधित सूचना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से बनाए गए हेल्पलाइन नंबर 01275-254060 पर दे सकते हैं। इसके अलावा किसानों से आह्वान किया किया जाएगा कि वह पराली को जलाने के बजाय आय का साधन बनाएं। पराली जलाने से मृदा स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। किसान पराली को जलाने के बजाय उसे बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं।

उज्ज्वल डागर, एसडीओ, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय, ''किसानों पर नजर बनाए रखने के लिए फरीदाबाद में 142 और पलवल में 238 टीम नियुक्त की जाएंगी। इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।''