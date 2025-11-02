Hindustan Hindi News
जमानत पर आए बदमाशों से हाजिरी लगवाएगी, फरीदाबाद पुलिस ने लिस्ट भी कर ली तैयार

संक्षेप: फरीदाबाद पुलिस ने शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए नई पहल शुरू की है, जिसके तहत जमानत पर बाहर आए 60 संगीन बदमाशों की सूची तैयार की गई है और अपराध जांच शाखाओं में उनकी अनिवार्य हाजिरी लगवाने के साथ उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

Sun, 2 Nov 2025 05:40 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, केशव भारद्वाज। फरीदाबाद
फरीदाबाद शहर को अपराध मुक्त करने के लिए पुलिस ने कई नए प्रयोग शुरू किए हैं। इनमें बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस जमानत पर आए बदमाशों की हाजिरी लगवाना भी शामिल है। वहीं करीब 60 बदमाशों की सूची भी तैयार की गई है।

लूट, डकैती, वाहन चोरी, रंगदारी, गृहभेदन, मादक पदार्थों की तस्करी आदि वारदातों में शामिल बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है, लेकिन अदालत से जमानत मिलने के बाद बदमाश फिर से वारदात करने लग जाते हैं। इससे पुलिस की मेहनत बेकार चली जाती है। इसे देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि संगीन मामलों में लिप्त बदमाशों पर अदालत में चल रहे मामलों की सुनवाई पर नजर रखी जाएगी। जैसे ही अदालत से उन्हें जमानत मिलेगी तो पुलिसकर्मी सक्रिय हो जाएंगे। पुलिसकर्मियों इन बदमाशों की अपने सूत्रों के जरिए टोह लेते रहेंगे। वहीं खुद ही इन पर नजर रखेंगे। इसके अलावा अपराध जांच शाखा की यूनिटों में इन्हें बुलाया भी जाएगा।

इस दौरान उन्हें आगे से वारदात न करने की चेतावनी भी दी जाएगी। इस प्रक्रिया से पुलिस को उम्मीद है कि बदमाशों पर इस तरह नकेल कसने से भी उन पर शिकंजा कसा जा सकेगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अपराध को रोकने के कई तरीके हैं। इसमें से एक यह भी शामिल है कि अपराध को अंजाम देने से पहले बदमाशों पर नजर रखी जाए। इससे अपराधों को रोकने में मदद मिलती है।

पुलिस ने जिले में सक्रिय करीब 60 बदमाशों की सूची तैयार की है। इस सूची के आधार पर उनका ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं इनका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पता लगाया जा रहा है? ये किससे मिलते हैं ? और इनसे मिलने कौन आ रहा है? वहीं इनको हथियार सप्लाई करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। अपराध जांच शाखाओं के पुलिसकर्मियों को यह जिम्मा दिया गया है।

मुखबिरों और सीमावर्ती शहरों की पुलिस से भी संपर्क

पुलिस अपने मुखबिर तंत्र और सीमावर्ती शहरों की पुलिस से भी संपर्क बनाए हुए हैं। इनसे मिलने वाले इनपुट के आधार पर भी पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा प्रत्येक जोन में अपराध जांच शाखा की सभी यूनिट नाके लगाकर चेकिंग कर रही हैं। इस तरह चेकिंग करके भी गुंडा तत्वों को पकड़ने का प्रचास चल रहा है। इसके अलावा गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को मौका-ए-वारदात पर भी अलग अंदाज में ले जाया जा रहा है। इसके जरिए समाज में बदमाशों का रौब खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा का कहना है कि पुलिस शहर को अपराध मुक्त करने की दिशा में कई प्रयोग कर रही है। करीब 60 बदमाशों की सूची तैयार की गई है। अपराध जांच शाखाओं में बदमाशों की हाजिरी लगवाने के साथ-साथ अपराध जांच शाखाओं के पुलिसकर्मी मिलकर हर जोन में वाहनों की चेकिंग भी कर रहे हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
