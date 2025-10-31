Hindustan Hindi News
फरीदाबाद के थानों में जर्मन सब-मशीन गन से लैस होंगे पुलिसकर्मी, MHA को भेजा गया प्रस्ताव

संक्षेप: फरीदाबाद के पुलिस थाने और चौकियों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी आने वाले दिनों में जर्मनी में बनी सब-मशीन गन से लैस किया जाएगा। बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस ने इसकी योजना तैयार की है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है।

Fri, 31 Oct 2025 02:29 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद। केशव भारद्वाज
मौजूदा समय में सब-मशीनगन का प्रयोग एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) कमांडों द्वारा किया जा रहा है। वहीं हरियाणा पुलिस वीआईपी ड्यूटी के दौरान इसका प्रयोग करती है। गुरुवार को इस सब-मशीन गन और पुलिस के हथियारों को सेक्टर-30 स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी में दिखाया गया।

इस सब-मशीन गन की मैगजीन में 30 गोलियां आती हैं। खास बात यह है कि इस गन को दोनों ओर से प्रयोग किया जा सकता है। इस गन से 100 मीटर तक गोली मारी जा सकती है। इसमें एक-एक गोली चलाने के साथ-साथ लगातार 30 गोलियां भी चलाई जा सकती हैं। वहीं एक अंतराल पर एक के बाद एक तीन गोलियां चलाई जा सकती हैं। इस प्रदर्शनी में शामिल इंसास 5.56 एमएम राइफल की मैगजीन में 20 राउंड गोलियां आती हैं। इस राइफल से 200 मीटर तक गोली चलाई जा सकती है। 4.600 ग्राम वजनी इस राइफल से लगातार तीन गोली चला सकते हैं।

स्नाइपर से दो हजार मीटर तक देख सकते हैं टारगेट : स्नाइपर 7.62 एमएम राइफल को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया जाता है। इसे किसी ऊंचे टावर पर लगाया जाता है। इससे राइफल से 800 मीटर तक निशाना साधा जा सकता है। हालांकि, इससे ज्यादा दूरी तक भी यह नुकसान पहुंचा सकती है। दो हजार मीटर तक इससे टारगेट देख सकते हैं। इस राइफल में 7 किलो 200 ग्राम वजन है।

एके-47 और ग्लॉक पिस्टल भी दिखाई गईं

प्रदर्शनी में एके-47 राइफल से लेकर बुल्गेरिया में बनी आर्सनल राइफल भी दिखाई गई। एके-47 राइफल से 400 मीटर तक गोली मारी जा सकती है। 3.800 ग्राम इसका वजन है। इसकी मैगजीन में 30 गोलियां आती हैं। आर्सनल राइफल भी एके-47 की तरह काम करती है। इसमें 30 गोलियां आती हैं। इसकी रेंज भी 300 से 400 मीटर के बीच है। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में एसएलआर सेमी ऑटोमैटिक राइफल भी दिखाई गई। इससे 400 मीटर तक गोलियां चलाई जा सकती हैं। इसकी मैगजीन में 20 गोलियां आती हैं। ऑस्ट्रिया में निर्मित 9एमएम की ग्लॉक पिस्टल और कानपुर की फैक्ट्री में बनी ऑटोमैटिक 9एमएम पिस्टल भी यहां दिखाई गई।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
