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फरीदाबाद में एनकाउंटर, 50 लाख की फिरौती और फायरिंग के दो बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़

Mar 19, 2026 10:14 am ISTGaurav Kala बल्लभगढ़, संवाददाता, हिन्दुस्तान
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Faridabad Encounter: बल्लभगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों में एक अनिल उर्फ खान गुर्जर पर पहले से ही 10–12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

फरीदाबाद में एनकाउंटर, 50 लाख की फिरौती और फायरिंग के दो बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़

Faridabad Encounter: बल्लभगढ़ में आईएमटी चंदावली में शराब के ठेके पर फायरिंग, फिरौती और मछगर गांव में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में गोली चलाने के मामलों में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव ने बुधवार देर रात मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान अनिल उर्फ खान गुर्जर और मनीष के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, बाइक पर सवार दोनों आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आईएमटी क्षेत्र में घूम रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अनिल उर्फ खान गुर्जर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को काबू में लिया गया। घायल आरोपी को बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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खान गुर्जर पर 12 आपराधिक मुकदमे

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अनिल उर्फ खान गुर्जर पर पहले से ही 10–12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच को और गहराई से किया जा रहा है।

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जांच में प्रॉपर्टी विवाद सामने आया

पुलिस की जांच में सामने आया है कि 15 मार्च को दोनों आरोपियों ने आईएमटी चंदावली में शराब के ठेके पर फायरिंग कर ठेकेदार से 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की थी। उसी दिन गांव मछगर में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में गोली चलाकर 50 लाख रुपये की फिरौती की पर्ची भी फेंकी गई थी।

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क्राइम ब्रांच ने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से इलाके में डर और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का अनुरोध किया है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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