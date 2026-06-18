फरीदाबाद में 3500 क्रिमिनल्स की ‘क्राइम कुंडली’ तैयार, घर से जेल तक सारा रिकॉर्ड; ये होंगे फायदे

गुंडे-बदमाशों का अपराध करने के बाद पुलिस से बचना अब आसान नहीं होगा। फरीदाबाद पुलिस ने इसके लिए 10 साल में सक्रिय रहे बदमाशों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया है। इसके जरिये बदमाशों पर निगरानी करने और वारदात से पहले ही उन्हें दबोचने में मदद मिलेगी।

फरीदाबाद में बदमाशों पर निगरानी करने और वारदात से पहले ही उन्हें दबोचने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने क्राइम इंटेलिजेंस मॉडल के तहत जघन्य वारदातों में शामिल 3,499 बदमाशों का डिजिटल ब्योरा ( रिकॉर्ड) तैयार किया है। यह डेटा 10 वर्ष में सक्रिय रहे बदमाशों का तैयार किया गया है। 617 अपराधियों का सत्यापन भी किया जा चुका है।

पुलिस का दावा है कि इस निगरानी व्यवस्था से पुलिस को अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। पुलिस द्वारा तैयार किए गए इस डिजिटल डेटाबेस में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, झपटमारी, रंगदारी और आर्म्स ऐक्ट जैसे गंभीर मामलों में शामिल बदमाशों का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसमें उनके घर, संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जा रही है। बदमाशों का डेटा तैयार होने के बाद पुलिस ने बदमाशों के घर जाकर उनका ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। अब तक पुलिस टीमें 617 बदमाशों का ब्यौरा तैयार कर चुकी हैं। इनमें 408 बदमाश अपने घरों पर मिले।

124 बदमाशों का कुछ पता नहीं चला 68 विभिन्न मामलों में अलग-अलग जेलों में बंद हैं। 17 बदमाशों की मौत हो चुकी है। वहीं 617 बदमाशों में से 124 बदमाशों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। अपराध शाखा की टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस ने बदमाशों की निगरानी कर पिछले एक महीने में संगीन अपराधों में शामिल तीन बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। जबकि 12 अन्य आरोपियों को भी दबोचा है।

एक-दूसरे क्षेत्र में निगरानी तंत्र मजबूत करेगी पुलिस इस डेटाबेस में शामिल बदमाशों पर निगरानी रखने की प्रक्रिया से जिले के अंदर पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी। पुलिस बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस की टीमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमेंगी तो इसका असर बाकी बदमाशों पर भी पड़ेगा। पुलिस की सक्रियता से पुलिस का मुखबिर तंत्र भी मजबूत होगा। फील्ड में मौजूदगी रहने से पुलिस को नई-नई सूचना मिलेगी, जिससे बदमाशी पर अंकुश लगाना आसान हो सकेगा।

चार जिलों में शुरू किया प्रोजेक्ट डीजीपी अजय सिंघल के आदेश पर क्राइम इंटेलिजेंस मॉडल परियोजना फरीदाबाद के अलावा प्रदेश के रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिले में लागू की गई है। इन चार जिलों में जघन्य वारदातों में शामिल कुल 10,892 का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया है। इस डेटा के जरिये न केवल बदमाशों की पहचान होगी बल्कि, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखने वाली यह व्यवस्था भविष्य में अपराध नियंत्रण का एक प्रभावी हथियार साबित होगी।