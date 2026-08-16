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दिल्ली के होटल में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, 500 लोगों को ठगने वाले 7 गिरफ्तार; ऐसे फंसाते थे शिकार

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद पुलिस ने करीब 500 लोगों को ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 7 लोगों को दबोचा है। यह कॉल सेंटर दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के एक होटल से चलाया जा रहा था। ठगों के इस गैंग में दो महिलाओं भी शामिल हैं।

Fake Call Centre
फर्जी कॉल सेंटर। एआई निर्मित तस्वीर

फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली के होटल में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा कर सरगना और दो महिलाओं समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में 400 से 500 लोगों से ठगी का पता चला है।

सीकरी निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाना एनआईटी में शिकायत दी थी कि 27 जुलाई को उसके पास अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को क्रेडिट कार्ड सेवा से जुड़ा बताया और लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया। इसके लिए उससे ओटीपी मांगा गया। ओटीपी बताते ही उसके खाते से 65,040 रुपये निकल गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित एक होटल में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे।

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पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ध्रुव फर्जी कॉल सेंटर का सरगना था। नितिन कॉल सेंटर के लिए डेटा, मोबाइल फोन और सिम कार्ड उपलब्ध करवाता था। निखिल, आकाश, सुनील और अन्य आरोपियों के साथ दो महिलाएं कॉलर के तौर पर काम करती थीं। ये लोग अलग-अलग बहाने बनाकर लोगों से बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी लेते थे। इसके बाद ओटीपी हासिल कर खातों से रकम निकालते थे। सभी आरोपियों की शिक्षा नौवीं से 12वीं कक्षा तक बताई गई है।

रकम से ऑनलाइन सामान खरीदकर बेचते थे

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ठगी से मिली रकम को सीधे इस्तेमाल करने के बजाय उससे ऑनलाइन सामान खरीदा जाता था। इसके बाद सामान को कम कीमत पर ब्लैक में बेचकर रकम को खपाया जाता था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 14 मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इनकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार इससे अन्य वारदातों का भी पता चल सकता है।

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पहले भी फर्जी कॉल सेंटर पकड़े जा चुके

फरीदाबाद में इस साल इससे पहले भी फर्जी कॉल सेंटर के मामले सामने आ चुके थे। जनवरी में पुलिस ने दिल्ली से ऐसे गिरोह के आरोपियों को पकड़ा था। आरोपी खुद को एक कंपनी का कर्मचारी बता लोगों को फोन करते थे और झांसा देकर ठगी करते थे। इस मामले में एक व्यक्ति से एक लाख रुपये से अधिक की रकम ठगी गई थी। यह फरीदाबाद पुलिस की दूसरी कामयाबी है।

बल्लभगढ़ पुलिस भी खुलासा कर चुकी

अप्रैल में भी बल्लभगढ़ पुलिस ने दिल्ली में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली के तिलकनगर में कॉल सेंटर चला रहे थे। यह गिरोह बीमा कंपनियों की पॉलिसी के नाम पर लोगों को फोन करता था और अलग-अलग बहाने बनाकर उनसे रकम ऐंठता था। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच आगे बढ़ाई थी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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