मां, अलविदा! मुझे नहीं पता कि मैं…, बचाव अभियान पर UAE जाने से पहले फरीदाबाद की पायलट दीपिका
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूएई में फंसे भारतीयों को वापस लाने में युवा पायलट दीपिका अधाना ने अहम भूमिका निभाई। इस तनावपूर्ण बचाव अभियान के लिए उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले दीपिका ने अपने परिवार से दिल को छू लेने वाली बातें कहीं।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, फरीदाबाद की 23 साल की युवा पायलट दीपिका अधाना ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में फंसे 169 भारतीयों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। इस तनावपूर्ण मिशन के लिए उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले दीपिका ने अपने परिवार से कहा, "मां, अलविदा। मुझे नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊंगी या नहीं।" हालांकि, उन्होंने बचाव अभियान पूरा किया और भारतीयों को सुरक्षित दिल्ली वापस ले आईं।
उड़ान भरने से ठीक 2 घंटे पहले निर्देश मिला
एयर इंडिया एक्सप्रेस की पायलट दीपिका ने बताया कि 6 मार्च को सुबह करीब 10:15 बजे उन्हें अचानक आदेश मिला कि वे बचाव अभियान के तहत संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह के लिए उड़ान भरें। शुरू में उनकी दोस्त को उड़ान संचालित करनी थी, लेकिन उड़ान भरने से ठीक दो घंटे पहले दीपिका को उनकी जगह लेने का निर्देश दिया गया।
इस विमान के चालक दल में कैप्टन जसविंदर कौर, पायलट दीपिका अधाना और चार अन्य महिला सदस्य शामिल थीं। दीपिका ने बताया कि युद्ध जैसी स्थिति के कारण कुछ भय तो था, लेकिन सुरक्षा उपायों को लेकर चालक दल को आश्वस्त किया गया था। उन्होंने सामान्य दिनों की तरह ही उड़ान भरी।
169 भारतीय यात्री को लेकर वापसी
विमान दोपहर लगभग 2:00 बजे रस अल खैमाह हवाई अड्डे पर उतरा। दीपिका ने बताया कि हवाई अड्डा सामान्य से अधिक शांत लग रहा था, लेकिन कोई अफरा-तफरी नहीं थी। लगभग एक घंटे बाद 169 भारतीय यात्री विमान में सवार हुए और वापसी की उड़ान दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई।
उड़ान के दौरान चालक दल को उस समय तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा जब वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) से संपर्क कुछ समय के लिए टूट गया था। दीपिका ने बताया कि नेटवर्क की समस्या कुछ ही देर तक रही और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। विमान बाद में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा, जहां कई यात्रियों ने उन्हें घर पहुंचाने के लिए चालक दल का आभार व्यक्त किया।
मां ने खुशी जताई
दीपिका की मां ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी के जाने से पहले कहे शब्द याद हैं। उसने कहा था, ''मां, अलविदा। मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊंगी या नहीं।" जब उनसे पूछा गया कि अपनी बेटी द्वारा लोगों को सुरक्षित वापस लाने की खबर सुनकर उन्हें कैसा लगा तो उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। वह वहां से लोगों को वापस लाई है।"
दादा का सपना था कि वह पायलट बनें
दीपिका फरीदाबाद के तिगांव इलाके की रहने वाली हैं। उनके पिता योगेश अधाना एक आर्किटेक्ट वास्तुकार हैं। मां बबली अधाना गृहिणी हैं। उनके बड़े भाई मुंबई में बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं। दीपिका ने बताया कि उन्होंने यह पेशा इसलिए चुना क्योंकि उनके दिवंगत दादा अमृत सिंह अधाना का सपना था कि वह पायलट बनें।
फाल्कन एविएशन अकादमी में 200 घंटे की उड़ान पूरी की
दीपिका ने 2020 में बल्लभगढ़ के टैगोर स्कूल से 12वीं कक्षा पास की। उन्होंने दिल्ली में कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) की तैयारी शुरू की, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उन्हें एक साल घर से ही पढ़ाई करनी पड़ी। उन्हें 2021 में सीपीएल प्राप्त हुआ। 2022 में वह मध्य प्रदेश के रीवा स्थित फाल्कन एविएशन अकादमी गईं, जहां उन्होंने 200 घंटे की उड़ान पूरी की।
एयरबस ए320 पर प्रशिक्षण प्राप्त किया
2023 में दीपिका ने टाइप रेटिंग एंडोर्समेंट के लिए ग्रीस और इस्तांबुल की यात्रा की। वहां उन्होंने एयरबस ए320 पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि जहां सीपीएल प्रशिक्षण छोटे विमानों पर किया जाता है, वहीं टाइप रेटिंग यह सुनिश्चित करती है कि पायलट किसी विशिष्ट बड़े विमान की प्रणालियों, संचालन और सुरक्षा प्रक्रियाओं को समझता हो। इसके बिना पायलट एयरलाइंस के लिए यात्री जेट नहीं उड़ा सकते।
2024 में एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ीं
दीपिका ने सितंबर 2023 में एयर इंडिया एक्सप्रेस की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास किए। उन्होंने अप्रैल 2024 में आधिकारिक तौर पर एयरलाइन में कार्यभार संभाला और अभी भी उनके साथ काम कर रही हैं।
