परमजीत हत्याकांड: बेटे-मां के सामने बरसाईं गोलियां, खाली कर दीं 2 मैगजीन
फरीदाबाद के सेक्टर-21सी में सॉफ्टवेयर कंपनी के सीओओ परमजीत धनखड़ की गोलियां मारकर की गई हत्या का सवा दो मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आरोपी मोनू शर्मा मां के सामने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता दिख रहा है।
अमित भाटिया, फरीदाबाद
फरीदाबाद के सेक्टर-21सी में सिंगापुर की सॉफ्टवेयर कंपनी के सीओओ परमजीत धनखड़ की सनसनीखेज हत्या का वीडियो बुधवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करीब सवा दो मिनट की इस रिकॉर्डिंग में हत्यारोपी मोनू उर्फ मोहन शर्मा परमजीत पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हत्याकांड की क्रूरता एक बार फिर चर्चा में आ गई है। वहीं, पीड़ित परिवार और परमजीत के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर 'जस्टिस फॉर परमजीत' मुहिम शुरू कर न्याय की मांग उठाई है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
बरसाने लगता है ताबड़तोड़ गोलियां
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पार्किंग में आरोपी पहले कुछ सेकेंड परमजीत से बातचीत करता है। इस दौरान परमजीत हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। फिर जब परमजीत कहते हैं कि कोई काम है तो बता नहीं तो मुझे कोई बात नहीं करनी। इसके बाद आरोपी जेब से पिस्टल निकालकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। जान बचाने के लिए परमजीत वहां से भागने की कोशिश करते हैं और घर के मुख्य गेट को बाहर से बंद करने का प्रयास करते हैं। मगर आरोप झटके से गेट को खोल लेता है। इस दौरान परमजीत ने आरोपी मोनू को पकड़ लिया था।
मां के सामने भी मारता रहा गोलियां
कई गोलियां लगी होने के कारण परमजीत ज्यादा देर संघर्ष नहीं कर पाते और वह वहीं सड़क पर गिर जाते हैं। इसके बाद भी आरोपी का हमला नहीं रुकता। गोलियों की आवाज सुनकर परमजीत की मां भी वहां आ जाती हैं। बेटे के खून से लथपथ देखकर वह अपनी बहू को जोर-जोर से आवाज देती हैं दीक्षा जल्दी आ, गोली लग गई। इस दौरान भी आरोपी नहीं रुकता और मां के सामने सड़क पर खून से लथपथ पड़े उनके बेटे पर गोलियां बरसाता रहता है।
पूरे परिवार को खत्म करने की दे रहा है धमकी
रिकार्डिंग में दिख रह है कि एक मैग्जीन में गोलियां समाप्त होने के बाद आरोपी मोनू शर्मा दूसरी मैग्जीन लोड करता है और गोलियां चलाता है। रिकॉर्डिंग में आरोपी पूरे परिवार को जान से खत्म करने की धमकी देता सुनाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद परिवार और दोस्तों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से इस मामले में न्याय की आवाज बुलंद करने की अपील की है। बता दें कि सेक्टर-21सी में धनतेरस की रात परमजीत धनखड़ की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मोनू उर्फ मोहन शर्मा मुख्य आरोपी है। पुलिस वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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