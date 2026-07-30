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फरीदाबाद: प्रेमिका के किराए के कमरे में मिली पेंटर की सड़ी-गली लाश, गर्दन पर मिले चोट के निशान

By Ratan Gupta
पीटीआई, फरीदाबाद
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फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में एक पेंटर का सड़ा-गला शव उसकी प्रेमिका के किराए के कमरे से मिला। मृतक के भाई की शिकायत पर प्रेमिका के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

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प्रेमिका के किराए के कमरे में मिली पेंटर की सड़ी-गली लाश

हरियाणा के फरीदाबाद में एक 36 वर्षीय पेंटर का सड़ा-गला शव उसकी प्रेमिका के किराए के कमरे से मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शव की गर्दन पर धारदार हथियार से वार का निशान मिला है। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर प्रेमिका के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी सदाकत अली के रूप में हुई है। वह पिछले चार महीने से फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में किराए पर रह रहा था और ओमैक्स सोसायटी में पेंटर का काम करता था।

उसी मकान में मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली अनीता भी किराए पर रहती थी। वह ओमैक्स सोसायटी में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती थी। साथ रहने के दौरान दोनों की जान-पहचान हुई और बाद में उनके बीच प्रेम संबंध बन गए। मकान मालिक को इसकी जानकारी मिलने पर अनीता से कमरा खाली करने के लिए कहा गया। शिकायत के अनुसार, करीब 15 दिन पहले अनीता अनंगपुर गांव के डोमका मोहल्ला में दूसरे किराए के कमरे में रहने चली गई थी। इसके बाद भी सदाकत उससे मिलने उसके कमरे पर जाता था।

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मृतक के भाई नजाकत अली ने पुलिस को बताया कि 23 जुलाई को सदाकत यह कहकर निकला था कि वह अलीगढ़ जा रहा है, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन भी बंद आने लगा। जब उन्होंने अनीता से संपर्क किया तो उसने सदाकत के अपने पास आने से इनकार कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अनीता ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर सदाकत को अपने कमरे पर बुलाया और चार-पांच दिन पहले उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कमरे को बाहर से बंद कर दोनों फरार हो गए।

गुरुवार को कमरे से बदबू आने पर सूचना पुलिस तक पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर से सदाकत का सड़ा-गला शव बरामद हुआ। शव की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट का निशान मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रह्लाद सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर अनीता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद घटना से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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