फरीदाबाद: प्रेमिका के किराए के कमरे में मिली पेंटर की सड़ी-गली लाश, गर्दन पर मिले चोट के निशान
फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में एक पेंटर का सड़ा-गला शव उसकी प्रेमिका के किराए के कमरे से मिला। मृतक के भाई की शिकायत पर प्रेमिका के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक 36 वर्षीय पेंटर का सड़ा-गला शव उसकी प्रेमिका के किराए के कमरे से मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शव की गर्दन पर धारदार हथियार से वार का निशान मिला है। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर प्रेमिका के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी सदाकत अली के रूप में हुई है। वह पिछले चार महीने से फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में किराए पर रह रहा था और ओमैक्स सोसायटी में पेंटर का काम करता था।
उसी मकान में मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली अनीता भी किराए पर रहती थी। वह ओमैक्स सोसायटी में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती थी। साथ रहने के दौरान दोनों की जान-पहचान हुई और बाद में उनके बीच प्रेम संबंध बन गए। मकान मालिक को इसकी जानकारी मिलने पर अनीता से कमरा खाली करने के लिए कहा गया। शिकायत के अनुसार, करीब 15 दिन पहले अनीता अनंगपुर गांव के डोमका मोहल्ला में दूसरे किराए के कमरे में रहने चली गई थी। इसके बाद भी सदाकत उससे मिलने उसके कमरे पर जाता था।
मृतक के भाई नजाकत अली ने पुलिस को बताया कि 23 जुलाई को सदाकत यह कहकर निकला था कि वह अलीगढ़ जा रहा है, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन भी बंद आने लगा। जब उन्होंने अनीता से संपर्क किया तो उसने सदाकत के अपने पास आने से इनकार कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अनीता ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर सदाकत को अपने कमरे पर बुलाया और चार-पांच दिन पहले उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कमरे को बाहर से बंद कर दोनों फरार हो गए।
गुरुवार को कमरे से बदबू आने पर सूचना पुलिस तक पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर से सदाकत का सड़ा-गला शव बरामद हुआ। शव की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट का निशान मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रह्लाद सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर अनीता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद घटना से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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