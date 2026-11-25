फरीदाबाद में चाऊमीन और चिप्स खाने के बाद बिगड़ी दो भाइयों की तबीयत, एक की मौत; दूसरा ICU में
राघव ने अपनी मां से कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा लग रहा है। उसकी मां को लगा कि भूख के कारण उसको चक्कर आ रहे होंगे। थोड़ी देर बाद कुनाल की भी तबियत बिगड़ गई और उल्टियां होने लगी
फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में ट्यूशन से घर लौटने के बाद चिप्स और चाउमीन खाने वाले दो सगे भाइयों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही देर में दोनों को उल्टियां होने लगीं। परिवारवाले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन आठ साल के राघव को बचाया नहीं जा सका। उसका 10 साल का बड़ा भाई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।
डबुआ कॉलोनी थाना अंतर्गत नेहरू कॉलोनी निवासी शमशेर का सेक्टर-58 में मोटर मैकेनिक का काम है। शमशेर के तीन बेटे हैं। बड़ा बेटा 14 साल का यश, दूसरे नंबर पर 10 साल का कुनाल और फिर आठ साल का राघव था। 21 नवंबर को राघव ने दोपहर को स्कूल से आने के बाद घर में चने खाए थे और उसके बाद वह ट्यूशन चला गया। शाम करीब सात बजे वह ट्यूशन से वापस आया तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि उसे भूख लगी है। उसकी मां ने कहा कि वह थोड़ा इंतजार करे, वह चावल बना रही है। इस दौरान कुनाल भी आ गया। इसके बाद दोनों भाई घर से 10-15 रुपये लेकर निकले।
बाहर से चाऊमीन खाई
इस दौरान उनका चचेरा भाई भी वहां आ गया, उसके पास चिप्स थे। उन्होंने चिप्स खाए और फिर घर से बाहर चले गए। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने बाजार में जाकर चाउमीन खाई। घर आने के बाद राघव की तबियत बिगड़ने लगी। राघव ने अपनी मां से कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा लग रहा है। उसकी मां को लगा कि भूख के कारण उसको चक्कर आ रहे होंगे। थोड़ी देर बाद कुनाल की भी तबियत बिगड़ गई और उल्टियां होने लगी। परिजन दोनों भाइयों को एनआईटी तीन स्थित प्राइवेट अस्पताल ले गए। हालत ज्यादा खराब होने पर बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान राघव की मौत हो गई। वहीं, कुनाल आईसीयू में भर्ती है। उसकी हालत में सुधार है।
डबुआ थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि परिजनों से बातचीत और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों बच्चों ने शाम को चाउमीन खाई थी। इसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान राघव की मौत हो गई, जबकि कुनाल का इलाज जारी है। प्रथमदृष्टया राघव की मौत का कारण फूड पॉइजनिंग माना जा रहा है। हालांकि, मौत केअसली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।
बाहर रखे नूडल्स में बैक्टीरिया का खतरा
अनंगपुर स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल अधिकारी डा. सन्नी डहनवाल ने बताया कि पकाने के बाद लंबे समय तक बाहर रखे नूडल्स में बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इनसे निकलने वाले टॉक्सिन दोबारा गर्म करने पर भी नष्ट नहीं होते। नूडल्स बनाने के दौरान इस्तेमाल होने वाला अजीनोमोटो पेट के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। दूषित भोजन खाने के आधे से छह घंटे के भीतर उल्टियां शुरू हो सकती हैं। संक्रमित पानी और ठीक से साफ नहीं की गई सब्जियों से हानिकारक बैक्टीरिया शरीर में पहुंच सकते हैं, उससे भी तबियत खराब हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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