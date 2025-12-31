अगले मॉनसून फरीदाबाद की सड़कें नहीं होंगी जलमग्न, प्रशासन ने बना लिया पूरा प्लान

संक्षेप: सबसे अधिक खराब हालत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित वाईएमसीए चौक, बल्लभगढ़ बस स्टैंड, सेक्टर-4, कैल गांव चौक, पृथला चौक अजरौंदा चौक, बाटा चौक, ओल्ड फरीदाबाद चौक पर बारिश के दिनों में जलभराव से बुरा हाल हो जाता है।

शहर में जलभराव की समस्या से लोगों को नए साल में निजात मिलने की उम्मीद है। खासकर हाईवे और प्रमुख सड़कों पर लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसे लेकर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने तैयारियां शुरू कर दी है। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने और सीवर नेटवर्क को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है।

स्मार्ट सिटी में पिछले कई सालों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। सबसे अधिक खराब हालत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित वाईएमसीए चौक, बल्लभगढ़ बस स्टैंड, सेक्टर-4, कैल गांव चौक, पृथला चौक अजरौंदा चौक, बाटा चौक, ओल्ड फरीदाबाद चौक पर बारिश के दिनों में जलभराव से बुरा हाल हो जाता है। हाईवे से लगते ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में पानी भर जाता है। जलभराव के कारण गुडियर कंपनी के पास इस साल एक कार भी डूब गई थी। वहीं पिछले साल ओल्ड फंडरपास में पानी में डबूने से दो बैंक कर्मियों की डूबने से मौत हो गई थी।

सड़कों पर पानी जमा होने से केवल यातायात ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि सड़कें भी जल्दी खराब हो जाती हैं। गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है और वाहन चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जलभराव के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग जाता है। पिछले दिनों शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने तीन माह में सड़कों को जलभराव से मुक्त करने के आदेश दिए थे। एफएमडीए ने इसके बाद तेजी से काम शुरू मुख्य सीवर लाइनों की बड़ी मशीनों से सफाई का कार्य तेज शुरू कर दिया है। साथ ही वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जिससे काम में कोई लापरवाही न बरती जाए।

हाईवे के चार प्रमुख जलभराव वाले स्थान चिह्नित एफएमडीए की योजना के तहत हाईवे के चार प्रमुख जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां हर मानसून में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इन स्थानों पर बारिश के दौरान पानी भर जाने से यातायात बाधित हो जाता था और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इन चारों प्वाइंट्स पर ड्रेनेज सुधार, नई पाइपलाइन और अतिरिक्त आउटलेट बनाए जा रहे हैं, ताकि बारिश का पानी तेजी से निकाला जा सके। इस योजना के तहत शहर की मुख्य सीवर लाइनों की गहन सफाई का काम भी युद्धस्तर पर जारी है। एफएमडीए ने आधुनिक मशीनों और मैनपावर की मदद से इन लाइनों की सफाई शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सीवर लाइनों की सफाई पूरी होने के बाद पानी के बहाव में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।

ड्रेनेज सुधार योजना का एक अहम हिस्सा गुरुग्राम नहर तक नई पाइपलाइन बिछाने का है। अभी तक बारिश का पानी कई जगहों पर बीच में ही रुक जाता था या ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैल जाता था। नई पाइपलाइन के जरिए अतिरिक्त पानी को सीधे गुरुग्राम नहर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे शहर के अंदर जलभराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। इस पाइपलाइन के निर्माण से न केवल हाईवे बल्कि आसपास की कॉलोनियों को भी फायदा मिलेगा। एफएमडीए अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इस कार्य को छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।