Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad no waterlogging issues next monsoon fmda made plan most affected places first to resolve
अगले मॉनसून फरीदाबाद की सड़कें नहीं होंगी जलमग्न, प्रशासन ने बना लिया पूरा प्लान

अगले मॉनसून फरीदाबाद की सड़कें नहीं होंगी जलमग्न, प्रशासन ने बना लिया पूरा प्लान

संक्षेप:

सबसे अधिक खराब हालत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित वाईएमसीए चौक, बल्लभगढ़ बस स्टैंड, सेक्टर-4, कैल गांव चौक, पृथला चौक अजरौंदा चौक, बाटा चौक, ओल्ड फरीदाबाद चौक पर बारिश के दिनों में जलभराव से बुरा हाल हो जाता है।

Dec 31, 2025 11:29 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

शहर में जलभराव की समस्या से लोगों को नए साल में निजात मिलने की उम्मीद है। खासकर हाईवे और प्रमुख सड़कों पर लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसे लेकर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने तैयारियां शुरू कर दी है। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने और सीवर नेटवर्क को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्मार्ट सिटी में पिछले कई सालों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। सबसे अधिक खराब हालत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित वाईएमसीए चौक, बल्लभगढ़ बस स्टैंड, सेक्टर-4, कैल गांव चौक, पृथला चौक अजरौंदा चौक, बाटा चौक, ओल्ड फरीदाबाद चौक पर बारिश के दिनों में जलभराव से बुरा हाल हो जाता है। हाईवे से लगते ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में पानी भर जाता है। जलभराव के कारण गुडियर कंपनी के पास इस साल एक कार भी डूब गई थी। वहीं पिछले साल ओल्ड फंडरपास में पानी में डबूने से दो बैंक कर्मियों की डूबने से मौत हो गई थी।

सड़कों पर पानी जमा होने से केवल यातायात ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि सड़कें भी जल्दी खराब हो जाती हैं। गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है और वाहन चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जलभराव के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग जाता है। पिछले दिनों शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने तीन माह में सड़कों को जलभराव से मुक्त करने के आदेश दिए थे। एफएमडीए ने इसके बाद तेजी से काम शुरू मुख्य सीवर लाइनों की बड़ी मशीनों से सफाई का कार्य तेज शुरू कर दिया है। साथ ही वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जिससे काम में कोई लापरवाही न बरती जाए।

हाईवे के चार प्रमुख जलभराव वाले स्थान चिह्नित

एफएमडीए की योजना के तहत हाईवे के चार प्रमुख जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां हर मानसून में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इन स्थानों पर बारिश के दौरान पानी भर जाने से यातायात बाधित हो जाता था और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इन चारों प्वाइंट्स पर ड्रेनेज सुधार, नई पाइपलाइन और अतिरिक्त आउटलेट बनाए जा रहे हैं, ताकि बारिश का पानी तेजी से निकाला जा सके। इस योजना के तहत शहर की मुख्य सीवर लाइनों की गहन सफाई का काम भी युद्धस्तर पर जारी है। एफएमडीए ने आधुनिक मशीनों और मैनपावर की मदद से इन लाइनों की सफाई शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सीवर लाइनों की सफाई पूरी होने के बाद पानी के बहाव में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।

ड्रेनेज सुधार योजना का एक अहम हिस्सा गुरुग्राम नहर तक नई पाइपलाइन बिछाने का है। अभी तक बारिश का पानी कई जगहों पर बीच में ही रुक जाता था या ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैल जाता था। नई पाइपलाइन के जरिए अतिरिक्त पानी को सीधे गुरुग्राम नहर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे शहर के अंदर जलभराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। इस पाइपलाइन के निर्माण से न केवल हाईवे बल्कि आसपास की कॉलोनियों को भी फायदा मिलेगा। एफएमडीए अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इस कार्य को छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सबसे अधिक प्रभावित इलाकों को प्राथमिकता

पहले चरण में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें हाईवे के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों और घनी आबादी वाले सेक्टर भी शामिल हैं। अधिकारियों का दावा है कि अगले मानसून से पहले अधिकांश काम पूरा कर लिया जाएगा, ताकि बरसात के मौसम में लोगों को राहत मिल सके। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल पर उम्मीद जताई है। हाईवे से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों का कहना है कि बारिश के दिनों में कई-कई घंटे जाम में फंसना आम बात थी। स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी परेशानी होती थी। अगर जलभराव की समस्या खत्म होती है तो यह शहर के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Faridabad News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।