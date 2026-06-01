फरीदाबाद में महिला ने लगाई फांसी; पति, प्रेमिका और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप
फरीदाबाद के सेक्टर-7 में एक महिला ने फांसी लगा ली। मृतका के मायके वालों ने पति, उसकी कथित प्रेमिका और सास-ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
फरीदाबाद के सेक्टर-7 में 37 साल की एक विवाहित महिला का शव फंदे से लटका मिला। मृतका के मायके वालों ने उसके पति संदीप, उसकी कथित प्रेमिका और सास-ससुर पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। महिला के परिजनों का आरोप है कि संदीप का अपनी पूर्व छात्रा से अवैध संबंध था, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता था। घटना के बाद से पति फरार है जबकि ससुर ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे सभी एक अंतिम संस्कार में गए थे। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर-7 स्थित अपने पति के घर में एक महिला का शव फंदे से लटका हुआ मिला। मृतका के मायके वालों ने पति, उसकी कथित प्रेमिका और सास-ससुर पर सोची-समझी साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मामला दर्ज कर लिया गया है।
मृतका की पहचान सविता तेवतिया (37) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सविता की शादी करीब 18 साल पहले उत्तर प्रदेश के जेवर के नगला गांव के रहने वाले संदीप से हुई थी। शादी के बाद से ही यह परिवार फरीदाबाद के सेक्टर-7 में रह रहा था। सविता और उसका पति घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उनके दो बच्चे हैं।
मृतका के परिवार का आरोप है कि संदीप का कोचिंग क्लास में आने वाली एक छात्रा के साथ अवैध संबंध था। उन्होंने बताया कि जब यह संबंध शुरू हुआ तब वह छात्रा नाबालिग थी और समय के साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया।
परिवार के अनुसार, इस बात को लेकर सविता और संदीप के बीच कई बार विवाद हुआ था, लेकिन संदीप ने कथित तौर पर इस रिश्ते को खत्म नहीं किया। उन्होंने बताया कि संदीप की कथित प्रेमिका अब एक निजी कंपनी में काम करती है।
मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि सविता की मौत अस्वाभाविक है और उसके पति, उसकी प्रेमिका तथा ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से ही संदीप फरार है। भाई ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
दूसरी ओर, मृतका के ससुर कैप्टन सुरेंद्र कुमार ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि घटना के दिन वह, उनकी पत्नी और उनका बेटा संदीप एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेवर गए हुए थे। घर पर निर्माण कार्य चल रहा था और एक मजदूर काम कर रहा था, इसलिए सविता घर पर अकेली थी। उन्होंने दिन में दो बार सविता से फोन पर बात भी की थी।
ससुर के मुताबिक, कुछ घंटे बाद एक मजदूर ने फोन कर बताया कि सविता दरवाजा नहीं खोल रही है। इसके बाद उन्होंने एक पड़ोसी को घर जाने के लिए कहा। पड़ोसी जब वहां पहुंचा तो उसने सविता का शव फंदे से लटका हुआ पाया।
पुलिस ने बताया कि मृतका के परिवार की शिकायत के आधार पर पति, उसके माता-पिता और उसकी कथित प्रेमिका के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और तथ्यों की पुष्टि करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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