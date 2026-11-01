फरीदाबाद के होटल में महिला की मौत, गले पर मिले निशान; साथ रुका शख्स फरार
फरीदाबाद के एक होटल के कमरे में बिहार की एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। वह अपने साथी के साथ ठहरी थी। साथ ठहरा शख्स घटना के बाद से फरार है।
हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एक होटल में बिहार की एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। वह शनिवार को अपने एक परिचित के साथ होटल पहुंची थी जहां दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताकर कमरा लिया था। देर रात होटल कर्मचारी ने दरवाजा खुला देखा तो महिला बिस्तर पर अचेत मिली जबकि साथी वहां से गायब था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला के गले पर निशान मिलने से गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर फरार शख्स की तलाश कर रही है।
शेखर नाम के शख्स के साथ होटल में लिया था कमरा
फरीदाबाद पुलिस के अनुसार, बिहार के खड़गपुर की रहने वाली महिला शनिवार को बिहार के ही शेखर नामक व्यक्ति के साथ मथुरा रोड स्थित एक होटल पहुंची थी दोनों ने होटल में एक कमरा लिया था।
बिस्तर पर पाई गई अचेत
फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि दोनों दिनभर कमरे में ही रहे और दोपहर में साथ खाना भी खाया था। देर रात होटल के एक कर्मचारी ने कमरे का दरवाजा खुला देखा और अंदर जाकर जांच करने पर पाया कि महिला बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी है जबकि उसके साथ आया व्यक्ति वहां से गायब था।
परिजनों को दी गई सूचना
शहर थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि कर्मचारी ने इसकी सूचना होटल प्रबंधन को दी। इसके बाद होटल प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने महिला को सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया।
लापता शेखर की तलाश
शहर थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि महिला के शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। महिला बिस्तर पर पड़ी मिली थी। उसकी कलाइयों में कई चूड़ियां थीं। दोनों ने होटल में कमरा लेते समय खुद को पति पत्नी बताया था। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। अधिकारी ने बताया कि पुलिस लापता शेखर की तलाश कर रही है।
3 बच्चों की मां थी महिला
मृतका की पहचान बिहार के मुंगेर निवासी के रूप में हुई है। वह पलवल के गदपुरी में किराये पर रहकर बेलदारी करती थी। होटल में उसके साथ शेखर (39) नाम का शख्स आया था। दोनों ने कमरा नंबर 201 लिया था। महिला के गले पर निशान मिले हैं। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। महिला तीन बच्चों की मां थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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