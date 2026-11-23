अरावली में कचरा फेंकने का मामला पहुंचा एनजीटी, विभागों से मांगा जवाब, देना होगा हलफनामा
फरीदाबाद के भांकरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में कचरा फेंकने के मामले पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
फरीदाबाद के भांकरी गांव के पास अरावली की पहाड़ियों और वन क्षेत्र में नगर निगम के कचरे की डंपिंग का मामला अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पहुंच गया है। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 20 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने नगर निगम के वाहनों से अरावली क्षेत्र में कचरा डाले जाने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई।
फरीदाबाद नगर निगम पर आरोप
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल और डॉ. आफरोज अहमद की पीठ ने मामले की सुनवाई की। आदेश में उल्लेख किया गया कि फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) के कई वाहनों को भांकरी क्षेत्र में कचरा ले जाते और हरित क्षेत्र के बीच उसका निस्तारण करते हुए देखा गया।
रास्तों के आसपास भी फैला कचरा
वन विभाग ने भी इस मामले का संज्ञान लेकर नगर निगम को पत्र लिखा था। पहाड़ियों की ओर जाने वाले रास्तों के आसपास भी कचरा फैला होने की बात सामने आई है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि भांकरी क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जो पारिस्थितिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह क्षेत्र?
यह क्षेत्र वनस्पति और वन्यजीवों को संरक्षण देने के साथ भूजल पुनर्भरण में भी अहम भूमिका निभाता है। ऐसे क्षेत्र में कचरा डालने का मामला पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से जुड़े कानूनों के संभावित उल्लंघन का गंभीर विषय है।
इन विभागों से मांगा जवाब, देना होगा हलफनामा
एनजीटी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला वन अधिकारी को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किए हैं। सभी को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले शपथपत्र यानी हलफनामा के माध्यम से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी।
भांकरी के लोगों ने जताया था विरोध
भांकरी गांव के पास अरावली की पहाड़ियों और वन क्षेत्र में नगर निगम की ओर से कूड़ा डाले जाने का मामला काफी समय से विवादों में है। नगर निगम ने यहां डंपिंग यार्ड विकसित करने और शहर का कूड़ा डालने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके विरोध में भांकरी गांव के ग्रामीणों के साथ आसपास विकसित सेक्टरों और सोसाइटियों के लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि वे अपने क्षेत्र को दूसरा बंधवाड़ी नहीं बनने देंगे। उनका आरोप था कि यहां कूड़ा डालने से अरावली के वन क्षेत्र, पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर कई दिनों तक धरना-प्रदर्शन चला।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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