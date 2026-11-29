पलवल में 9वीं के स्टूडेंट ने दी जान, परिवार का आरोप, प्रिंसिपल ने दी थी सजा
पलवल में 9वीं के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। पिता का आरोप है कि प्रिंसिपल ने बच्चे को अपमानित किया और पिटाई की जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
हरियाणा के पलवल में 15 साल के नौवीं के एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उसके पिता का आरोप है कि सहपाठी से बहस के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने सबके सामने उनके बच्चे को पीटा, धमकाया और अपमानित किया था। पिता का आरोप है कि बच्चे की मां को भी बुलाकर अपमानित किया गया था। साथ ही छोटे भाई को स्कूल में रोका गया था। लगातार उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा से परेशान लड़के ने घर जाकर फांसी लगा ली। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
सहपाठी से बहस के बाद पीटा
शिकायतकर्ता लखन का आरोप है कि उनका बड़ा बेटा दिवेश कालरा कॉलोनी इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उनका छोटा बेटा गौरव भी उसी स्कूल में 8वीं में पढ़ता है। पिता का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल सोनू गुप्ता काफी समय से बच्चों से खुन्नस खाए रहते थे। शनिवार को किसी बात को लेकर दिवेश का उसके एक सहपाठी से बहस हो गई। फिर प्रिंसिपल सोनू गुप्ता ने अन्य छात्रों के सामने दिवेश की पिटाई की।
धमकी दी, जीवन बर्बाद कर दूंगा
पिता का आरोप है कि प्रिंसिपल ने दिवेश को यह भी धमकी दी कि वे उसका जीवन बर्बाद कर देंगे और सबके सामने उसे अपमानित करेंगे। शिकायतकर्ता पिता के अनुसार, उनकी पत्नी संध्या को भी स्कूल बुलाया गया और उनको भी अपमानित किया गया। शिकायतकर्ता पिता ने बताया कि इसके बाद दिवेश को उसकी मां के साथ घर भेज दिया गया। वहीं उसके भाई गौरव को स्कूल में ही रोक लिया गया और उसे भी धमकाया गया।
मानसिक पीड़ा के चलते लगा ली फांसी
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मानसिक पीड़ा और लगातार हो रहे उत्पीड़न से बहुत ज्यादा परेशान होकर घर पहुंचने के बाद उनके बेटे दिवेश ने ऊपर जाकर एक कमरे में फांसी लगा ली। जब वह काफी देर तक नीचे नहीं आया तो गौरव उसे देखने ऊपर गया। वहां उसने देखा कि दिवेश दरवाजे के ऊपर की जगह से छत के पंखे से लटका हुआ था।
प्रिंसिपल के खिलाफ केस, पकड़ने की कोशिशें
शिकायत में दी गई जानकारी के अनुसार, परिवार के लोग उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।घटना के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दी। पलवल सिटी स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रवीण कुमार ने बताया कि पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। आरोपी प्रिंसिपल को पकड़ने की कोशिशें चल रही हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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