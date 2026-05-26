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फरीदाबाद में पुलिस आयुक्त के दफ्तर के पास खूनी खेल; दुकानदार की पीटकर हत्या

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अशोक जैन, नई दिल्ली
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फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर में पुरानी रंजिश के चलते सोमवार रात दुकान चलाने वाले 30 वर्षीय बलराज की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।

फरीदाबाद में पुलिस आयुक्त के दफ्तर के पास खूनी खेल; दुकानदार की पीटकर हत्या

फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर इलाके में सोमवार रात एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय बलराज निवासी मेवला महाराजपुर के रूप में हुई है जो इलाके में परचून की दुकान चलाता था। घटना पुलिस कमिश्नर कार्यालय सेक्टर-21सी से करीब 100 मीटर की दूरी पर हुई। इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात कुछ लोगों ने बलराज पर अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों से बेरहमी से उसकी पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में बलराज को इलाज के लिए बीके अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद पुलिस ने इलाके में जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश और आपसी विवाद को लेकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान और वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

इस मामले में थाना सूरजकुंड पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

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एक दिन पहले ही सूरजकुंड क्षेत्र के अनखीर गांव में 28 वर्षीय महिला और उसका एक वर्षीय बेटा मृत पाए गए थे। मृतकों की पहचान आरती और उसके बेटे हृदय के रूप में हुई है। महिला के परिजनों ने पीड़िता के ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। घटना के दिन शनिवार को महिला का पति निशांत काम पर गया हुआ था।

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पुलिस के अनुसार, निशांत जब शनिवार शाम को घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी और बेटे को कमरे में बेहोशी की हालत में पाया। दोनों की बॉडी नीली पड़ चुकी थीं। आरती मूल रूप से पावटा गांव की रहने वाली थी। आरती और निशांत की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। निशांत ओर आरती के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था। आरती ने करीब 2 महीने पहले भी कथित तौर पर सुसाइड की कोशिश की थी। तब समय पर अस्पताल पहुंचाए जाने के कारण उसकी जान बच गई थी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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