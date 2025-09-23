Faridabad news sector 64 to dig village road will be 4 lane फरीदाबाद की यह सड़क 10 KM तक 4 लेन बनेगी, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, Ncr Hindi News - Hindustan
फरीदाबाद की यह सड़क 10 KM तक 4 लेन बनेगी, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/फरीदाबादTue, 23 Sep 2025 08:56 AM
फरीदाबाद में सेक्टर-64 में खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। पीडब्ल्यूडी की ओर से सेक्टर-64 से डीग गांव तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा कर चार लेन बनाने की योजना तैयार की है। इससे एक तरफ जहां लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, वहीं आवागमन आसान होगा। विभाग की तरफ से डीपीआर बनाने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

सेक्टर-64 से सुनपेड-साहूपुरा होते हुए डीग गांव तक यह सड़क करीब 10 किलोमीटर लंबी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इस इलाके में मास्टर प्लान के तहत नए सेक्टर भी विकसित करेगा। फिलहाल यह सड़क दो लेन की है।

यहां नए सेक्टर बनने पर वाहनों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में भविष्य में यहां चार लेन सड़क की जरूरत पड़ेगी। पिछले दिनों बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा ने लोक निर्माण विभाग को सड़क को चार लेन बनाने के आदेश दिए थे। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया है।

दो लेन की सड़क पर वाहनों का रहता है दबाव

यह सड़क शहर के घनी आबादी वाले इलाकों को सीधे गांवों से जोड़ती है। वर्तमान में दो लेन की सड़क पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया है। आने वाले दिनों में यहां वाहनों की संख्या और बढ़ेगी। सुबह-शाम के वक्त वाहनों की संख्या बढ़ जाती है। सड़क चौड़ी होने के बाद सेक्टर-64 से डीग गांव तक आने-जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ आसपास के गांवों से आने वाले किसानों और व्यापारियों को भी अपने माल की ढुलाई में सुविधा होगी।