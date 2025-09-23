फरीदाबाद की यह सड़क 10 KM तक 4 लेन बनेगी, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

फरीदाबाद में सेक्टर-64 में खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। पीडब्ल्यूडी की ओर से सेक्टर-64 से डीग गांव तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा कर चार लेन बनाने की योजना तैयार की है। इससे एक तरफ जहां लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, वहीं आवागमन आसान होगा।

फरीदाबाद में सेक्टर-64 में खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। पीडब्ल्यूडी की ओर से सेक्टर-64 से डीग गांव तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा कर चार लेन बनाने की योजना तैयार की है। इससे एक तरफ जहां लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, वहीं आवागमन आसान होगा। विभाग की तरफ से डीपीआर बनाने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

सेक्टर-64 से सुनपेड-साहूपुरा होते हुए डीग गांव तक यह सड़क करीब 10 किलोमीटर लंबी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इस इलाके में मास्टर प्लान के तहत नए सेक्टर भी विकसित करेगा। फिलहाल यह सड़क दो लेन की है।

यहां नए सेक्टर बनने पर वाहनों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में भविष्य में यहां चार लेन सड़क की जरूरत पड़ेगी। पिछले दिनों बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा ने लोक निर्माण विभाग को सड़क को चार लेन बनाने के आदेश दिए थे। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया है।