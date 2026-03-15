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फरीदाबाद के मोहना डैम पर नहीं होगा रास्ता; NHAI ने खड़े किए हाथ, क्या वजह?

Mar 15, 2026 10:24 am ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, केशव भारद्वाज, फरीदाबाद
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) फरीदाबाद के मोहना गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के यमुना पुल के बांध पर रास्ता नहीं देगा। क्या है इसकी वजह जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

फरीदाबाद के मोहना डैम पर नहीं होगा रास्ता; NHAI ने खड़े किए हाथ, क्या वजह?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने सुरक्षा कारणों से मोहना गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के यमुना पुल पर बने बांध से रास्ता देने से मना कर दिया है। फरीदाबाद के सेक्टर-65 से नोएडा एयरपोर्ट तक बन रहे इस छह लेन के पुल को बाढ़ से बचाने के लिए यह बांध बनाया जा रहा है। अधिकारियों का तर्क है कि यदि बांध पर रास्ता दिया गया तो इससे पुल के पिलरों को नुकसान पहुंच सकता है जिससे भविष्य में गांव में भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। सुरक्षा और बांध की मजबूती के लिए आवाजाही रोकना जरूरी है।

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क्या वजह?

उक्त डेवलपमेंट से अवगत अधिकारियों ने बताया कि एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया) ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए मोहना गांव में बनाए जा रहे यमुना पुल के बांध पर रास्ता नहीं देगा। तर्क दिया जा रहा है कि रास्ता देने के बाद बाढ़ आने पर यमुना पुल के साथ मोहना गांव की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।

मोहना गांव में नहीं घुसेगा बाढ़ का पानी

सेक्टर-65 से नोएडा हवाई अड्डे तक के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए यमुना पर छह लेन के पुल बनाया जा रहा है। इस पुल की सुरक्षा के लिए एनएचएआई प्रबंधन यमुना के साथ बांध बना रहा है, ताकि बरसात के मौसम में पुल पर कोई खतरा पैदा न हो। बांध की वजह से मोहना गांव में भी बाढ़ का पानी नहीं घुस सकेगा।

पुल के पिलरों के लिए खतरा

एनएचएआई प्रबंधन का मानना है कि यदि इस बांध पर रास्ता दिया गया तो पुल के पिलरों के लिए खतरा होगा। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बांध से आवाजाही का रास्ता नहीं दिया जा सकता है। यदि रास्ता दिया गया तो बांध का औचित्य ही नहीं रह जाएगा।

बांध से रास्ता दिया गया तो निर्माण का कोई फायदा नहीं

एनएचएआई के परियोजना निदेशक धीरज सिंह ने कहा कि हर जगह पुल की सुरक्षा के लिए बांध बनाया जाता है। वैसा ही बांध एनएचएआई मोहना गांव में पुल की सुरक्षा के लिए बना रहा है। यदि इस बांध से रास्ता दिया गया तो इसे बनाने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा।

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किसान चाहते हैं बांध बने

मोहना गांव निवासी ईश्वर नंबरदार ने बताया कि मोहना पुल के लिए बनाए जा रहे बांध की वजह से मोहना गांव के किसानों की करीब 500 एकड़ कृषि भूमि बेकार हो जाएगी। बांध जरूरी है। सरकार को किसानों के लिए वैकल्पिक समाधान निकालना चाहिए।

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उद्योग मंत्री ने दिया था समाधान का निर्देश

उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने एक कमेटी का गठन कर इस समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक कमेटी ने गांव दौरा तक नहीं किया है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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