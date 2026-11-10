थाने में भी सुरक्षित नहीं हथियार? फरीदाबाद में थाने से 32 लाइसेंसी बंदूकें चोरी, 28 अरेस्ट
फरीदाबाद के एक थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी बंदूकें चोरी होने की घटना सामने आई है। इस पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य के डीजीपी को एक निर्देश जारी किया है।
अक्सर देखा जाता है कि चुनाव समेत अन्य मौकों पर हल्के के लाइसेंसी हथियार थाने में जमा करा लिए जाते हैं। माना जाता है कि हथियार थाने में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फरीदाबाद की एक घटना ने चिंता बढ़ा दी है कि थाने में भी हथियार सुरक्षित नहीं हैं? फरीदाबाद के एक थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी बंदूकें चोरी होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के डीजीपी को सभी थानों के मालखानों की सुरक्षा की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
मालखाने से ही गायब हो गईं 32 लाइसेंसी बंदूकें
घटना फरीदाबाद के सेक्टर-8 थाने की बताई जा रही है। थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी बंदूकों की चोरी का हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त संज्ञान लेते हुए राज्य भर के सभी पुलिस थानों के मालखानों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
डीजीपी को जारी किए आदेश
आयोग के सदस्य दीप भाटिया के 2 नवंबर के आदेश में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हथियारों की सुरक्षा, पुलिस मालखानों तक एक्सेस की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह घटना पंचकुला निवासी एक वकील की ओर से 16 जुलाई को दी एक शिकायत के जरिए आयोग के सामने लाई गई थी।
…तो बिना जुर्म के ही बढ़ सकती हैं मुश्किलें
शिकायत में कहा गया था कि 32 लाइसेंसी बंदूकों के मालिकों ने कानून का पालन करते हुए अपने हथियारों के सुरक्षित रखरखाव के लिए पुलिस के पास जमा कराए थे। हालांकि, मालखाने से बंदूकों का चोरी होना एक गंभीर विफलता को दिखाता है। चोरी के हथियारों का इस्तेमाल यदि आपराधिक गतिविधियों में होता है तो इनके मालिकों बिना जुर्म के ही कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।
कर्मचारी पर ही चोरी में शामिल होने का आरोप
फरीदाबाद के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, सेक्टर-8 थाने में ट्रेनी के तौर पर काम कर रहे एक शख्स पर हथियारों की चोरी में शामिल होने का शक जताया गया था। यह शख्स पुलिस थाने की रोजनामचा डायरी तैयार करने में सहायता करता था और मालखाने का भी काम देखता था। वह मालखाने के रिकॉर्ड और सामानों से बखूबी परिचित हो गया था।
आरोपी समेत 28 अरेस्ट
घटना की जांच और जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को 28 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। थाने से गायब सभी बंदूकों को आरोपियों के पास से बरामद कर लिया गया है। इस मामले में 6 अगस्त को अदालत में चालान पेश कर दिया गया था। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह घटना आम लोगों के लाइसेंसी हथियारों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंता को दिखाती है। लोग इस उम्मीद के साथ थानों में बंदूकें जमा करते हैं कि वे सुरक्षित रहेंगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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