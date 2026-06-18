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काम की बात: फरीदाबाद में करनेरा राजकीय हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी का दर्जा, अब 12वीं तक पढ़ाई होगी

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने करनेरा गांव में स्थित राजकीय हाई स्कूल को अपग्रेड कर सीनियर सेकेंडरी का दर्जा दिया है। अब इस स्कूल में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई हो सकेगी। शिक्षा निदेशालय ने 11वीं कक्षा में दाखिले शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 

फरीदाबाद में करनेरा राजकीय हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी का दर्जा, अब 12वीं तक पढ़ाई होगी

फरीदाबाद जिले के गांव करनेरा के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने गांव स्थित राजकीय हाई स्कूल को अपग्रेड कर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया है। अब यहां छात्र-छात्राएं 12वीं कक्षा तक पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूल में नौवीं और 11वीं कक्षा में दाखिले शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बता दें कि अभी तक करनेरा स्थित राजकीय हाई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए आसपास के गांवों या शहरों के सरकारी स्कूलों का रुख करना पड़ता था। इसके कारण विद्यार्थियों को रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। कई बार आने-जाने में समय अधिक लगने के साथ ही सुरक्षा को लेकर भी अभिभावकों को चिंता रहती थी। खासकर छात्राओं को इसका अधिक सामना करना पड़ता था।

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10वीं के बाद रुक जाती थी पढ़ाई

ग्रामीणों के अनुसार, गांव से स्कूल दूर होने के कारण कई परिवार अपनी बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजने से हिचकते थे। मजबूरी में कुछ छात्राओं की पढ़ाई 10वीं के बाद ही रुक जाती थी। अब स्कूल के अपग्रेड होने से छात्राओं को अपने ही गांव में 12वीं तक शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। इससे गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ ही बेटियों की पढ़ाई को भी बढ़ावा मिलेगा। गांव के सरपंच सुधीर त्यागी ने सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि स्कूल को अपग्रेड करने की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी।

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घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी

करनेरा राजकीय हाई स्कूल के सीनियर सेकेंडरी बनने सेअब गांव के विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक ही 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी, जिससे उच्च शिक्षा की राह भी आसान होगी। स्कूल में कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकाय से पढ़ाई होगी।

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इस वर्ष 11वीं कक्षा शुरू होगी

अपग्रेड होने के बाद स्कूल में विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उच्च कक्षाओं के संचालन के लिए नए विषयों की व्यवस्था की जाएगी और जरूरत के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल में 11वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। करनेरा के राजकीय स्कूल में वर्तमान समय में 700 से अधिक छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल के वरिष्ठ माध्यमिक बनने से इन विद्यार्थियों के अलावा आसपास के क्षेत्र के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने स्कूल को अपग्रेड करने के फैसले का स्वागत किया है और इसे गांव के शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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