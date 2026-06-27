फरीदाबाद: सड़क पर गिरी 15 फुट ऊंची दीवार, 2 बच्चियों समेत 4 दबे, एक की मौत
फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में शनिवार को एक बिल्डिंग मटेरियल प्लॉट की 15 फीट ऊंची दीवार भरभराकर सड़क पर गिर गई। एक महिला, उसकी दो बेटियां और एक अन्य युवती मलबे में दब गए।
फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में शनिवार देर शाम एक हादसे के बाद अफरातफरी मच गई। पर्वतीय कॉलोनी में टूटी पुलिया के पास स्थित एक बिल्डिंग मटेरियल प्लॉट की करीब 15 फीट ऊंची चारदीवारी अचानक भरभराकर सड़क पर गिर गई। घटना के वक्त रास्ते से गुजर रही एक महिला, उसकी 2 बेटियां और एक युवती मलबे की चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला लेकिन 8 साल की एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई।
रास्ते गुजर रहे थे पीड़ित, तभी चपेट में आ गए
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, घटना उस वक्त हुई जब पर्वतीय कॉलोनी निवासी शीतल अपनी आठ वर्षीय बेटी दिव्या और दूसरी बेटी सृष्टि के साथ पैदल घर लौट रही थीं। इसी दौरान वंशिका नाम की एक युवती भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक तेज आवाज के साथ दीवार भरभराकर गिर गई। इससे किसी को बचने का मौका नहीं मिला। सभी चारों मलबे में दब गए।
8 साल की बच्ची की मौत
लोगों ने मलबे में दबे पीड़ितों को बाहर निकाला। आनन-फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान एक 8 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने सोहना रोड पर जाम लगाया और संबंधित दुकान पर पथराव किया।
स्थानीय लोगों ने बिना देर चलाया बचाव अभियान
बताया जाता है कि सबसे पहले बिना किसी इंतजार के स्थानीय लोगों ने भी राहत और बचाव कार्य किया। काफी प्रयास के बाद चारों घायलों को बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने आठ वर्षीय दिव्या को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी मां शीतल, बहन सृष्टि और युवती वंशिका का इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस प्लॉट की दीवार गिरी वहां बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार चल रहा था।
मौके पर अफरा-तफरी
आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। दुकान पर पथराव से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिशें की।
अधिकारियों ने समझा कर खुलवाया जाम
पुलिस अधिकारियों की ओर से आक्रोशित लोगों को काफी देर तक समझाइश दी गई। इसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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