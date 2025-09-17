फरीदाबाद में 20 हजार परिवारों को बिजली कटौती से राहत मिलेगी, HVPNL करने जा रहा यह उपाय

बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे फरीदाबाद के सेक्टर-46 और आसपास की 10 से अधिक कॉलोनी वासियों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ओर से सेक्टर-46 सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे 20 हजार परिवारों को बिजली कटौती से राहत मिलने की उम्मीद है।

बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे फरीदाबाद के सेक्टर-46 और आसपास की 10 से अधिक कॉलोनी वासियों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ओर से सेक्टर-46 सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सबस्टेशन में 160 एमवीए क्षमता का एक ओर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इससे 20 हजार परिवारों को बिजली कटौती से राहत मिलने की उम्मीद है।

सेक्टर-46 सबस्टेशन की क्षमता 220 केवी की है। इससे सेक्टर-46 के साथ ही सेक्टर-21ए, बी, सी, डी, 45, ग्रीन फील्ड कॉलोनी और मेवला महाराजपुर इलाके जुड़े हैं। बिजली का लोड बढ़ते ही क्षेत्रों में कई बार अचानक ट्रिपिंग, ब्रेक डाउन हो जाता है। लोगों को घंटों कटौती झेलनी पड़ती है।

एक बार बिजली जाने पर लोगों को तीन से चार घंटे सप्लाई बहाल होने का इंतजार करना पड़ता है। सेक्टरवासी कई बार सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। लोगों की बढ़ती समस्या को देखते हुए एचवीपीएनएल ने सबस्टेशन में 160 एमवीए का एक नया ट्रांसफार्मर लगाने की योजना तैयार की है।

एचवीपीएनएल के कार्यकारी अभिंयता संदीप गुलिया ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चार माह के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य है। नया ट्रांसफार्मर लगने के बाद बिजली आपूर्ति नेटवर्क और अधिक मजबूत और सुरक्षित होगा।

इससे बिजली कटौती और वोल्टेज कम-ज्यादा होने की समस्या आम हो जाती है। नए ट्रांसफार्मर से इस दबाव को आसानी से झेला जा सकेगा। त्योहारी सीजन में लोगों को बिना कटौती के बिजली मिल सकेगी। सेक्टरवासियों ने कहा कि लंबे समय से वह बार-बार की कटौती और कम वोल्टेज से परेशान थे।