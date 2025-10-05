faridabad new roads construction and sewer lines in five colonies at nit area फरीदाबाद के NIT इलाके की 5 कॉलोनियों में नए सिरे से बनेंगी सड़कें, सीवर लाइन भी बिछेंगी, Ncr Hindi News - Hindustan
फरीदाबाद के NIT इलाके की 5 कॉलोनियों में नए सिरे से बनेंगी सड़कें, सीवर लाइन भी बिछेंगी

फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन ने एनआईटी इलाके की पांच अलग-अलग कॉलोनियों की गलियों को नए सिरे से बनाने की योजना तैयार की है। इसके अलावा सीवर लाइन, पानी की लाइन बिछाने के साथ-साथ एक पुलिया भी बनाई जाएगी।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादSun, 5 Oct 2025 08:31 AM
फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन ने एनआईटी इलाके की पांच अलग-अलग कॉलोनियों की गलियों को नए सिरे से बनाने की योजना तैयार की है। इसके अलावा सीवर लाइन, पानी की लाइन बिछाने के साथ-साथ एक पुलिया भी बनाई जाएगी। इस कार्य योजना के लिए एक करोड़ 77 लाख रुपये से ज्यादा के बजट को मंजूरी दे दी है।

नगर निगम प्रशासन ने डबुआ कॉलोनी ई ब्लॉक में एसएस त्यागी वाली 22 फीट सड़क, एसएस त्यागी और रमजान वाली 22 फीट गलियों के बीच सीवर और पानी की आपूर्ति लाइन बिछाईं जाएंगी। वहीं 80 मिमी मोटी इंटरलॉकिंग टाइल्स से मरम्मत की जाएगी। इस कार्य योजना के लिए 40 लाख रुपये का बजट मंजूर हुआ है। वहीं गौरव जनरल स्टोर गली और भानु प्रताप टी.डब्ल्यू वाली गली में आरसीसी एनपी-थ्री पाइप सीवर लाइन बिछाने और वार्ड नंबर-सात के अंतर्गत भानू प्रताप टी.डब्ल्यू वाली गली, नंगला रोड, नंगला एंक्लेव पार्ट-दो की आसपास की गलियों में 250 मिमी सीवर लाइन बिछाई जाएगी।

इसी तरह लक्ष्मी नारायण वाटिका के आसपास की गलियों में 250 मिमी व्यास की सीवर लाइन और 100 मिमी व्यास की पीवीसी पानी और 80 मिमी मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाई जाएंगी। इस कार्ययोजना के तहत 37 लाख 82 हजार रुपये के बजट की मंजूरी दी गई है।

एनआईटी फरीदाबाद के वार्ड नंबर- 10 में डबुआ कॉलोनी 27 फीट रोड गली नंबर-पांच और छह की गलियों में नालियों को ऊंचा करने और कंक्रीट का फुटपाथ बनाया जाएगा। जवाहर कॉलोनी सारन स्कूल रोड गली नंबर-पांच में इंटरलॉकिंग टाइल्स को ऊपर उठाने और मरम्मत की जाएगी। इस कार्य पर 32 लाख 20 हजार रुपये का बजट मंजूर होगा।

इसके अलावा नगर निगम प्रशासन पर्वतीय कॉलोनी में बाल कल्याण पॉकेट में झागड़ी वाले ट्रांसफार्मर तक कंक्रीट की सड़क बनेगी। इस कार्ययोजना पर 30 लाख 51 हजार रुपये का बजट मंजूर किया गया है। वहीं यहां की बाबा मंडी पॉकेट में कंक्रीट की सड़कें बनाई जाएंगी। इसके लिए 21 लाख 32 हजार रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।

गौंछी नाले पर पुलिया का निर्माण होगा

नगर निगम प्रशासन ने गौंछी नाले पर पैदल लोगों के लिए कंक्रीट की पुलिया बनाने को मंजूरी दी है। यह पुलिया शिवालिक स्कूल के नजदीक बनाई जाएगी। इसके लिए 8 लाख 44 हजार रुपये का बजट मंजूर किया गया है। इस माह के अंत तक इस पुलिया का निर्माण कार्य शुरू होगा। नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।

सतपाल, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, ''नगर निगम ने कार्य योजना तैयार कर ली है। 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य के लिए कंपनियों से अनुबंध कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।''