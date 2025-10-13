Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में नीलम-बीके चौक नाले पर बनेगा पुल, इन रास्तों पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

फरीदाबाद शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक नीलम-बीके चौक निवासियों के लिए राहत की खबर है। सड़क के साथ बने नाले को सीमेंटेड बनाया जाएगा। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से योजना पर काम शुरू कर दिया है। साथ ही नाले पर पुल भी बनाया जाएगा, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादMon, 13 Oct 2025 07:13 AM
बीके से नीलम चौक की तरफ जाने वाले मार्ग पर करीब 800 मीटर लंबा बरसाती पानी निकासी का नाला बना हुआ है। वर्षों पुराना नाला होने के कारण आए दिन गंदगी से भरा रहता है। बारिश के दौरान नाला ओवरफ्लो होकर गंदा पानी सड़क पर भर जाता है। वहीं, इस मार्ग पर रोजाना करीब 20 हजार वाहन गुजरते हैं, लेकिन नाले के दोनों ओर जलभराव और संकरे मार्ग के कारण यहां रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती थी। एफएमडीए ने स्थिति को देखते हुए नाले को पक्का कर उस पर नया पुल बनाने की योजना पर काम शुरू किया है।

पेड़ों कटाई का काम शुरू : पहले चरण में नाले के आसपास लगे पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। नाले के दोनों तरफ लगे पेड़ों को हटाया जा रहा है। पाइप के माध्यम से पानी निकासी की जा रही है।

आवाजाही सुगम होगी

नीलम बीके रोड पर जाम की समस्या से निजात दिलाने की भी तैयारी की गई है। इसके लिए नीलम सिनेमा के पास पुल बनाया जाएगा, जिससे अजरौंदा चौक की तरफ से बीके-हार्डवेयर चौक की तरफ जाने वाले ट्रैफिक नीलम चौक के पास बनी पुलिया से सर्विस रोड की तरफ मुड़ सकेंगे, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी।

छह माह में कार्य पूरा होगा

नाले को पक्का करने का कार्य एफएमडीए की तरफ से तेजी से जारी है। पेड़-पौधों को काटने के साथ ही नाले को साफ किया जा रहा है। एफएमडीए ने नाले का कार्य छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद सड़क पर ट्रैफिक स्मूद होगा। इस विकास कार्य से न केवल वाहन चालकों को सुविधा होगी, बल्कि आस-पास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी लाभ मिलेगा।

संदीप दहिया, अधीक्षण अभियंता, एफएमडीए, ''नाले को पक्का करने का काम शुरू कर दिया गया है। जेसीबी से सफाई चल रही है। इसे पहले से थोड़ा चौड़ा बनाया जाएगा, जिससे जल निकासी बेहतर हो सके।''

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
