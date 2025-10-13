फरीदाबाद में नीलम-बीके चौक नाले पर बनेगा पुल, इन रास्तों पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

फरीदाबाद शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक नीलम-बीके चौक निवासियों के लिए राहत की खबर है। सड़क के साथ बने नाले को सीमेंटेड बनाया जाएगा। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से योजना पर काम शुरू कर दिया है। साथ ही नाले पर पुल भी बनाया जाएगा, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

बीके से नीलम चौक की तरफ जाने वाले मार्ग पर करीब 800 मीटर लंबा बरसाती पानी निकासी का नाला बना हुआ है। वर्षों पुराना नाला होने के कारण आए दिन गंदगी से भरा रहता है। बारिश के दौरान नाला ओवरफ्लो होकर गंदा पानी सड़क पर भर जाता है। वहीं, इस मार्ग पर रोजाना करीब 20 हजार वाहन गुजरते हैं, लेकिन नाले के दोनों ओर जलभराव और संकरे मार्ग के कारण यहां रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती थी। एफएमडीए ने स्थिति को देखते हुए नाले को पक्का कर उस पर नया पुल बनाने की योजना पर काम शुरू किया है।

पेड़ों कटाई का काम शुरू : पहले चरण में नाले के आसपास लगे पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। नाले के दोनों तरफ लगे पेड़ों को हटाया जा रहा है। पाइप के माध्यम से पानी निकासी की जा रही है।

आवाजाही सुगम होगी नीलम बीके रोड पर जाम की समस्या से निजात दिलाने की भी तैयारी की गई है। इसके लिए नीलम सिनेमा के पास पुल बनाया जाएगा, जिससे अजरौंदा चौक की तरफ से बीके-हार्डवेयर चौक की तरफ जाने वाले ट्रैफिक नीलम चौक के पास बनी पुलिया से सर्विस रोड की तरफ मुड़ सकेंगे, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी।

छह माह में कार्य पूरा होगा नाले को पक्का करने का कार्य एफएमडीए की तरफ से तेजी से जारी है। पेड़-पौधों को काटने के साथ ही नाले को साफ किया जा रहा है। एफएमडीए ने नाले का कार्य छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद सड़क पर ट्रैफिक स्मूद होगा। इस विकास कार्य से न केवल वाहन चालकों को सुविधा होगी, बल्कि आस-पास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी लाभ मिलेगा।