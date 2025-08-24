Faridabad nagar nigam said we dont have shelter homes for violent stray dogs हिंसक कुत्तों को कहां रखेंगे? फरीदाबाद नगर निगम बोला- हमारे पास शेल्टर होम नहीं, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFaridabad nagar nigam said we dont have shelter homes for violent stray dogs

हिंसक कुत्तों को कहां रखेंगे? फरीदाबाद नगर निगम बोला- हमारे पास शेल्टर होम नहीं

औद्योगिक नगरी में कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। सेक्टर हो, कॉलोनी हो हाईराइज सोसाइटियां सभी जगह लावारिस कुत्तों का जमघट लगा रहता है। आए दिन राह चलते लोगों पर झपट पड़ते हैं, स्कूली बच्चों पर हमला कर देते हैं।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबादSun, 24 Aug 2025 08:23 AM
share Share
Follow Us on
हिंसक कुत्तों को कहां रखेंगे? फरीदाबाद नगर निगम बोला- हमारे पास शेल्टर होम नहीं

स्मार्ट सिटी की गलियों और सड़कों पर बढ़ती आक्रामक कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के पास कोई शेल्टर होम की व्यवस्था नहीं है। निगम फिलहाल एनजीओ के सहारे नसबंदी और देखभाल का काम रहा है, वह भी किराए की जमीन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अधूरी तैयारी निगम पर भारी पड़ सकती है।

औद्योगिक नगरी में कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। सेक्टर हो, कॉलोनी हो हाईराइज सोसाइटियां सभी जगह लावारिस कुत्तों का जमघट लगा रहता है। आए दिन राह चलते लोगों पर झपट पड़ते हैं, स्कूली बच्चों पर हमला कर देते हैं। पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हाल यह है कि निगम की ओर से एक भी शेल्टर तैयार नहीं किया गया है। निगम के आंकड़ों की मानें तो शहर के 46 वार्ड में लावारिस कुत्तों की संख्या 18 हजार के करीब है। निगम ने आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए एनजीओ के साथ करार किया हुआ है। एनजीओ हर माह 50 के करीब कुत्तों का बधियाकरण करती है, ताकि उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके। एजेंसी के पदाधिकारियों के अनुसार पिछले एक साल में 3400 कुत्तों का बधियाकरण किया गया है।

कुत्तों के आतंक का अंदाजा बीके अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लगाने वाले मरीजों की संख्या को देखकर लगाया जा सकता है। रोजाना करीब 80 से 100 मरीज इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं। इन मरीजों को इंजेक्शन के लिए भटकना पड़ता है। इंजेक्शन नहीं होने पर मरीजों को बाहर से खरीदकर लाने पड़ते हैं। निगम की ओर से आवारा कुत्तों को खाना देने के लिए पॉइंट बनाने की योजना है। ये पांइट आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर बनाए जाएंगे, जिससे व कॉलोनियों में लोग आसानी कुत्तों को भोजन दे सकें।

इससे एक तरफ कुत्तों को इधर-उधर भटकना कम होगा, दूसरी तरफ इंसानों पर हमले की संभावना भी घटेगी। निगम अधिकारियों के अनुसार, इन पॉइंट्स का जिम्मा स्थानीय आरडब्ल्यूए और पशु प्रेमियों को दिया जाएगा।

डब्ल्यूसीआरए सेक्टर-21ए के अध्यक्ष, गजराज नागर का कहना है कि गलियों में लावारिस कुत्तों से बहुत परेशान है। हर गली में पांच-सात कुत्ते बैठे रहते हैं। वहां से गुरजने वाले बच्चे, बुजुर्गों पर हमला कर देते हैं। ऐसे में इन आवारा कुत्तों के शेल्टर की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोग भय मुक्त होकर सड़क से गुजर सके। नंगला निवासी संजय चौहान का कहना है कि कुत्तों के कारण खासकर रात में गलियों को पार करना लोगों के बड़ी चुनौती होता है। नंगला भड़ाना चौक निवासी संजय ने बताया वह सेक्टर-23 में ड्यूटी करते है।

एक रात स्कूटी से जब घर जा रहे थे तो दो कुत्ते उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने जब स्कूटी तेज की चार-पांच कुत्तों का झुंड उनके पीछे दौड़ पड़ा। एक बार तो लगा वह अब बच नहीं पाएंगे लेकिन उन्होंने किसी प्रकार अपनी जान बचाई।

नगर निगम प्रशासन लावारिस कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए टीकाकरण और नसबंदी करवा रहा है। इसके लिए निगम ने स्वयंसेवी संगठन से अनुबंध किया हुआ है। निगम के साथ मिलकर काम कर रहीं पीपल फॉर एनीमल्स संस्था की पदाधिकारी वृंदा शर्मा ने बताया कि एक साल में 3,100 लावारिस कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। वहीं 3,700 को रैबीज के इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। औसतन हर माह 350-350 लावारिस कुत्तों को रैबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जहां से भी शिकायत मिलती है, वहां हालत का जायजा लिया जा रहा। आरडब्ल्यूए को लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने के लिए स्थान निर्धारित करना चाहिए।