दशहरा-दीवाली पर दुकान लगाने वालों को झटका, फरीदाबाद नगर निगम ने कौन सी फीस बढ़ा दी?

फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन ने दशहरा से लेकर दिवाली तक बाजारों, दशहरा मैदान, खाली जगहों पर लगने वाले अस्थाई दुकानों पर लगने वाली तहबाजारी फीस में पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसमें दशहरा पर लगने वाले झूला में बड़े झूला में 200 और छोटे झूला 100 रुपये तथा फुटपाथ पर लगने वाले टैंट के रेट में भी 100 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है।

दशहरा का त्योहार 2 अक्टूबर का है,जबकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर की है। ऐसे में इन त्योहार के मौके पर छोटे बड़े दुकानदार यहीं चाहते हें कि इस बड़े त्योहार पर दो पैसे की आमदनी हो जाए। इसलिए छोटे बड़े दुकानदार बाजारों, खुले मैदान में, दशहरा मैदान में अस्थाई दुकान लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बाजारों में घरों में सजावट का सामान, बल्ब, छोटे-छोटे बल्ब की लड़ी,धनतेरस पर सभी प्रकार के बर्तनों की दुकान, गिफ्ट आइटम, ड्राइफू्रट सहित मोमबती आदि की दुकानें लगने की तैयारी की जा रही है।

कुछ दुकानदार अपनी दुकानों के आगे टैंट लगाते हैं तो कुछ दुकानदार तख्त, स्टॉल लगाते हैं। इसके अलावा विभिन्न दशहरा मैदान में दशहरा वाले दिन भी काफी दुकानदार अपनी-अपनी अस्थाई दुकान टैंट लगाकर लगा लेते हैं। इसके अलावा काफी रेहड़ी व पटरी वाले भी इन त्योहार पर पैसा कमाने के लिए कई-कई रेहडियां व पटरियां लगा लेते हैं। जिनसे नगर निगम प्रत्येक वर्ष तहबाजारी फीस वसूलता हैं। जिला फरीदाबाद में जगह-जगह दशहरा मैदान में मेले भी लगाए जाते हैँ। जहां पर भी बड़े-छोटे झूला लगाए जाते हैँ। इसके अलावा इन सभी प्रमुख जगहों पर साइकिल व दुपहिया वाहन स्टैंड भी बनाए जाते हैं। जिनसे भी प्रतिदिन के हिसाब से तहबाजारी फीस निगम प्रशासन वसूलता है। इस साल निगम प्रशासन ने तहबाजारी फीस को बढ़ा दिया है। इस कारण छोटे दुकानदारों को काफी परेशानी होगी।

दाम में बढ़ोतरी हो जाने से दुकानदारों को काफी परेशानी होगी। दाम बढ़ जाने से खरीदारों को भी सामान महंगे दामों पर खरीदना होगा। लोगों को बाजार में अपने निजी वाहन से जाने पर अतिरिक्त शुल्क वाहन पार्किंग के लिए भी देना होगा। दुकान लगाने के लिए भी अधिक दाम देना होगा।

बल्लभगढ़ में इन जगहों पर लगती हैं दुकानें ● नेशनल हाइवे पर ओवरब्रिज के नीचे

● आदर्श सब्जी मंडी के बाहर

● शहर के प्रमुख तीन मुख्य बाजार

● चावला कॉलोनी के बाजार

● मोहना रोड व तिगांव रोड