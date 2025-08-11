Faridabad nagar nigam deputy mayor elections update union minister left meeting no common consensus फरीदाबाद में क्यों अटक गया डिप्टी मेयर का चुनाव? केंद्रीय मंत्री को बीच में छोड़नी पड़ी बैठक, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFaridabad nagar nigam deputy mayor elections update union minister left meeting no common consensus

फरीदाबाद में क्यों अटक गया डिप्टी मेयर का चुनाव? केंद्रीय मंत्री को बीच में छोड़नी पड़ी बैठक

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर,बड़खल से विधायक धनेश अदलखा,एनआईटी फरीदाबाद से विधायक सतीश फागना और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा बैठक में सुबह 11 बजे ही पहुंच गए थे। इसके बावजूद चुनावी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद। सरसमलMon, 11 Aug 2025 01:47 PM
share Share
Follow Us on
फरीदाबाद में क्यों अटक गया डिप्टी मेयर का चुनाव? केंद्रीय मंत्री को बीच में छोड़नी पड़ी बैठक

फरीदाबाद नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर मामला फंस गया है। भाजपा के भीतर खींचतान के कारण कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मंत्री विपुल गोयल,मंत्री राजेश नागर,मेयर प्रवीण जोशी की नाराजगी चर्चा में है।

बैठक में गहमागहमी,दो घंटे से गतिरोध

फरीदाबाद नगर निगम के सदन की बैठक में सुबह 11 बजे से गहमागहमी जारी है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर सहमति नहीं बनने से दो घंटे से गतिरोध बना हुआ है। पहले केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर को बैठक बीच में छोड़नी पड़ी और करीब एक घण्टे बाद 13 बजे सदन में लौटे। अब बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, बल्लभगढ से विधायक मूलचंद शर्मा अपनी विधानसभा के विधायकों के साथ बैठक छोड़कर चले गए हैं। बहरहाल,भाजपा के विधायक और पार्षद गुटों में बंटे दिखते हैं। सदन के भीतर माहौल गर्म है और बाहर भी राजनीतिक हलचल तेज हो रही है।

अजय बैसला के नाम पर विवाद

सूत्रों के मुताबिक सीनियर डिप्टी मेयर के लिए अजय बैसला और डिप्टी मेयर के लिए रवि भगत का नाम चल रहा है। अजय बैसला तिगांव से हैं और कृष्णपाल गुर्जर के करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि कृष्णपाल गुर्जर ने ही टिकट बदलवाकर अजय बैसला को दिलवाया था। इसी बात पर मंत्री राजेश नागर नाराज हैं। मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर दोनों अजय बैसला को सीनियर डिप्टी मेयर बनाने के खिलाफ हैं। प्रवीण जोशी का अभी तक सदन में नहीं पहुंचने को लेकर भी नाराजगी बताई जा रही है।

मूलचंद शर्मा,धनेश अदलखा पार्षदों को लेकर बाहर गए

बल्लभगढ से विधायक मूलचंद शर्मा,बड़खल से विधायक धनेश अदलखा अपने विधानसभा के पार्षदों के साथ बैठक छोड़कर बाहर चले गए हैं। उनका कहना है कि वे आपसी चर्चा के लिए गए हैं और थोड़ी देर में लौटेंगे। उनके इस कदम ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। बैठक में कृष्णपाल गुर्जर, सतीश फागना और कांग्रेस विधायक रघुबीर तेवतिया मौजूद हैं। विधायक मूलचंद शर्मा का कहना है कि आपस मे चर्चा के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज ही शहर को सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर दिए जाएंगे।

अनुपस्थिति से बढ़ा सस्पेंस

मंत्री विपुल गोयल,मंत्री राजेश नागर,मेयर प्रवीण जोशी की अनुपस्थिति सियासी चर्चाओं को और हवा दे रही है। माना जा रहा है कि दोनों मंत्रियों की नाराजगी के कारण ही चुनाव की कार्रवाई अटक गई है। नगर निगम में कुल 46 पार्षद हैं,जिनमें 39 भाजपा के,छह निर्दलीय और एक कांग्रेस का है। चुनाव के लिए पर्यवेक्षक मंत्री कृष्ण लाल पंवार सेक्टर-15 भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं,लेकिन निगम सदन की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है।