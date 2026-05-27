काम की बात: फरीदाबाद के संजय कॉलोनी और इस सेक्टर में दूर होगी पानी की किल्लत, नगर निगम ट्यूबवेल लगाएगा
पेयजल समस्या से जूझ रहे फरीदाबाद के संजय कॉलोनी और सेक्टर-52 वासियों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम की ओर से दोनों क्षेत्रों में चार नए छोटे ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इससे पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा। लोगों को नियमित रूप से पानी मिल सकेगा। इस योजना पर अगले महीने से कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
पेयजल समस्या से जूझ रहे फरीदाबाद के संजय कॉलोनी और सेक्टर-52 वासियों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम की ओर से दोनों क्षेत्रों में चार नए छोटे ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इससे पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा। लोगों को नियमित रूप से पानी मिल सकेगा। इस योजना पर अगले महीने से कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
चार-चार दिनों में पानी की आपूर्ति हो रही
भीषण गर्मी के साथ ही वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत आने वाले संजय कॉलोनी और सेक्टर-52 में पेयजल संकट गहरा गया है। हालात यह है कि चार-चार दिनों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। उसका भी को कोई समय निधारित नहीं है। कभी रात तीन बजे आता है तो कभी सुबह 11 बजे सप्लाई चलती है। वहीं, लंबे समय से इन इलाकों में पानी की कमी की शिकायतें सामने आ रही थीं। गर्मी बढ़ने के साथ स्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में नगर निगम ने प्रभावित इलाकों में नए छोटे ट्यूबवेल लगाने का फैसला लिया है।
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि पहला ट्यूबवेल संजय कॉलोनी की गली नंबर-13/3 में लगाया जाएगा। दूसरा गली नंबर-13 स्थित शिव मंदिर के पास, तीसरा गली नंबर-48 कठूरिया वाली गली में और चौथा सेक्टर-52 में मंदिर के नजदीक लगाया जाएगा। इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और मौजूदा पानी व्यवस्था बढ़ती आबादी के मुकाबले पर्याप्त नहीं है।
चार महीने में पूरा करने का लक्ष्य
नगर निगम ने काम को चार महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों ने कहा कि काम शुरू होने के बाद इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा शहर के अन्य इलाकों में भी पानी की स्थिति का सर्वे किया जा रहा है, ताकि जरूरत वाले क्षेत्रों में आगे और योजनाएं बनाई जा सकें।
राहत की उम्मीद
स्थानीय लोगों ने बताया कि गर्मियों में पानी की दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है, कई घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को पानी भरने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों को उम्मीद है कि नए ट्यूबवेल लगने के बाद स्थिति में सुधार आएगा और नियमित पानी सप्लाई मिल सकेगी। अभी इन इलाकों में पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है।
ट्यूबवेल की कुछ खास बातें
● यह सामान्य ट्यूबवेल की तुलना में कम गहराई पर लगाया जाता है।
● इसमें मोटर और पाइप लाइन के जरिए पानी निकाला जाता है।
● कम समय और कम खर्च में तैयार हो जाता है।
● घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी का दबाव बढ़ाने और सप्लाई सुधारने में मदद करता है।
● गर्मियों में अतिरिक्त जल स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।