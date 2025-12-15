दिल्ली सिविक सेंटर की तर्ज पर बनेगा फरीदाबाद नगर निगम का नया मुख्यालय, 8 मंजिल भवन में क्या होगा खास
फरीदाबाद सेक्टर-12 में बन रहे फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय का रुका हुआ काम नए साल में दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से 29 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। करीब 8 मंजिल बनने वाले इस नए भवन को दिल्ली के सिविक सेंटर की तर्ज पर बनाने की तैयारी की जा रही है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दस साल पहले 7 जून 2015 को सेक्टर-12 में नया निगम मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी। इसे सात मंजिला बनाया जाना था। इसमें दो बेसमेंट के साथ-साथ पार्षदों के लिए अलग कमरे, अधिकारियों के लिए कमरे, कॉन्फ्रेंस हॉल आदि का प्रावधान है। नगर निगम ने करीब 42 करोड़ 40 लाख का प्रस्ताव बना ठेकेदार को काम सौंप दिया था। ठेकेदार ने 25 अक्टूबर 2018 को काम शुरू कर दिया था और अक्टूबर 2021 में इसे पूरा करना था। हालांकि, वित्तीय गड़बड़ी के कारण काम को बीच में रोक दिया गया।
गड़बड़ी की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई। चार वर्ष बाद नगर निगम के निर्माणाधीन मुख्यालय के बचे काम को दोबारा शुरू करने के लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि पिछले दिनों निगम मुख्यालय की बिल्डिंग को एफएमडीए को सौंपने की बात भी सामने आई थी।
सिविक सेंटर की खासियत
दिल्ली के सिविक सेंटर में कई ब्लॉक हैं। इसमें 100 फीसदी पावर बैकअप, सात प्रवेश/निकास द्वार, कई लिफ्ट और ढाई हजार कारों के लिए बेसमेंट पार्किंग की सुविधा है। इसमें आर्ट गैलरी, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, मीडिया सेंटर और कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था है।
दो हजार गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी
नई योजना के अनुसार, मुख्यालय परिसर में लगभग दो हजार गाड़ियों की पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी। इससे आसपास के इलाकों में लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा परिसर में होटल और रेस्टोरेंट की सुविधा भी प्रस्तावित है, ताकि कर्मचारियों, आगंतुकों और शहर में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
संजीव कुमार, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम ,''फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय को दोबारा बनाने की योजना है। सरकार ने हाल ही में बजट पास कर दिया है। जल्द निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।''