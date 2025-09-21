Faridabad Municipal Corporation issues strict instructions regarding effigy burning in parks फरीदाबाद में दशहरे पर पुतला दहन को लेकर नगर निगम का सख्त निर्देश, RWA को चेतावनी, Ncr Hindi News - Hindustan
Faridabad Municipal Corporation issues strict instructions regarding effigy burning in parks

फरीदाबाद में दशहरे पर पुतला दहन को लेकर नगर निगम का सख्त निर्देश, RWA को चेतावनी

फरीदाबाद में दशहरे के दिन पुतले जलाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र के विकसित पार्कों में पुतला दहन पर रोक लगा दी गई है। निर्देश का उल्लंघन करने पर आरडब्ल्यूए का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की चेतावनी दी गई है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/फरीदाबादSun, 21 Sep 2025 04:53 PM
फरीदाबाद नगर निगम ने पार्कों में दशहरा पर्व के आयोजन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र के विकसित एवं उच्च श्रेणी के पार्कों में यदि किसी भी प्रकार का बड़ा सार्वजनिक आयोजन किया जाता है, खासकर रावण के विशालकाय पुतलों का दहन होता है तो आरडब्ल्यूए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि हर साल अलग-अलग क्षेत्रों में लोग निगम के पार्कों में पुतला दहन के कार्यक्रम करते हैं। इससे जहां पार्कों को नुकसान पहुंचता है। वहीं बड़ी घटना की संभावना रहती है। ऐसे में नगर निगम ने आयोजनों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अन्य संस्था नगर निगम की पूर्व अनुमति लिए बिना इस प्रकार के आयोजन करती है, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम ने चेतावनी दी है कि निर्देश की अवहेलना करने पर संबंधित आरडब्ल्यूए की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा निगम की ओर से दी जाने वाली विकास फंड एवं अन्य सहायता राशि भी रोक दी जाएगी। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना, हादसा या जनहानि की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजनकर्ता संस्था या आरडब्ल्यूए की होगी। इस स्थिति में उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि यह निर्देश नागरिकों की सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों, स्थानीय निकायों और आरडब्ल्यूए से अपील की है कि आदेश का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा निगम को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे।