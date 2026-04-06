200 करोड़ के घोटाले में फरीदाबाद नगर निगम का इंस्पेक्टर गिरफ्तार, अन्य आरोपी भी पुलिस के रडार पर

200 करोड़ के घोटाले में फरीदाबाद नगर निगम का इंस्पेक्टर गिरफ्तार, अन्य आरोपी भी पुलिस के रडार पर
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नगर निगम के करीब 200 करोड़ रुपये के घोटाले में गत वर्ष दर्ज हुए दो मामलों में से एक में नगर निगम के इंस्पेक्टर नवीन रतड़ा को गिरफ्तार किया है। दूसरे मामले में भी आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी होगी।
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नगर निगम के करीब 200 करोड़ रुपये के घोटाले में गत वर्ष दर्ज हुए दो मामलों में से एक में नगर निगम के इंस्पेक्टर नवीन रतड़ा को गिरफ्तार किया है। दूसरे मामले में भी आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी होगी।
इस मामले में ब्यूरो की टीम जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार, गत वर्ष 12 अगस्त को ब्यूरो ने नगर निगम के अधिकारियों और एक ठेकेदार के खिलाफ सात करोड़ 63 लाख रुपये से अधिक के घोटाले में मुकदमा दर्ज किया था। ब्यूरो की जांच में सामने आया है कि 27 नवंबर 2018 को मोहना रोड, बल्लभगढ़ स्थित आरएमसी रोड के किनारे इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने के नाम पर आठ फर्जी वर्क ऑर्डर जारी किए गए।
इन वर्क ऑर्डरों की मूल अनुमानित लागत 40 लाख छह हजार रुपये थी, जिसे मात्र 20 दिनों के अंदर बढ़ाकर सात करोड़ 63 लाख आठ हजार सात रुपये कर दिया गया। आरोप है कि उपरोक्त करोड़ों की राशि बिना कार्य कराए ही ठेकेदार सतबीर सिंह के खाते में जारी कर दी गई। जांच में पता चला कि संबंधित वर्क ऑर्डर नगर निगम की किसी भी शाखा से जारी नहीं हुए थे। डिस्पैच रजिस्टर में भी इन नंबरों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।
दो सौ करोड़ रुपये के घोटाले के नाम से चर्चित इस घोटाले में पांच मामले दर्ज हो चुके हैं और इनमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ब्यूरो को अदालत में यह साबित करना होगा कि नगर निगम के खजाने से रकम तो ली गई, लेकिन मौके पर काम नहीं हुआ।
इस घोटाले के एक मामले में पूर्व निगमायुक्त के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। इसमें ठेकेदार सतवीर, पूर्व मुख्य अभियंता डीआर भास्कर, रमन शर्मा के साथ-साथ उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इस मामले में तीन पूर्व निगमायुक्तों पर भी आरोप लगा था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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