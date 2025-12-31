चलती कार में घंटों हैवानियत, खून से हो गई थी लथपथ; दबोचे गए फरीदाबाद के दरिंदे

संक्षेप: फरीदाबाद में करीब तीन घंटे तक सड़क पर दरिंदे चलती कार में हैवानियत करते रहे। मारपीट और गैंगरेप के बाद चलती कार से नीचे फेंकी गई पीड़िता खून से लथपथ, फटे कपड़ों और बदहवासी में मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार भी बरामद हो गई है।

फरीदाबाद में करीब तीन घंटे तक सड़क पर दरिंदे चलती कार में हैवानियत करते रहे। मारपीट और गैंगरेप के बाद चलती कार से नीचे फेंकी गई पीड़िता खून से लथपथ, फटे कपड़ों और बदहवासी में मिली। हैरानी की बात यह है कि सुरक्षा के तामाम इंतजाम और दावे सड़क पर हुई इस जघन्य वारदात को रोकने में नाकाफी साबित हुए। हैवानों ने जब तक चाहा अपनी मनमर्जी करते रहे। पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार करके कार बरामद कर ली है।

पुलिस के मुताबिक महिला तीन बच्चों की मां है और उसका पति से झगड़ा चल रहा है। इस वजह से वह अपनी मां के घर पर रह रही थी। मंगलवार शाम मां से कहासुनी होने के बाद अपने घर से निकल गई थी और दरिदों के हाथ लग गई। दो युवकों ने उसे अपनी कार में लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया और फिर हवस मिटाई। उन्होंने महिला को ढाई से तीन घंटे तक वैन में बंधक बनाकर रखा।

सुबह 3 बजे चलती कार से फेंका सुबह करीब तीन बजे आरोपियों ने एसजीएम नगर के राजा चौक स्थित मुल्ला होटल के पास चलती वैन से उसे नीचे फेंक दिया। सड़क पर गिरने से महिला के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। बहन को फोन कर जानकारी दी मिली जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे पीड़िता ने अपनी बहन को लगातार फोन किए। संपर्क होने पर पूरी घटना की जानकारी मिली।

बहन मौके पर पहुंची तो पीड़िता खून से लथपथ, फटे कपड़ों में बदहवास हालत में मिली। उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए दिल्ली रेफर किया गया। हालांकि, परिजनों ने फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज शुरू कराया।

आरोपियों से चल रही पूछताछ पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर को कोतवाली पुलिस थाने में एक रेप केस की शिकायत मिली। पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लिया और संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। क्राइम ब्रान्च टीम ने तेजी से काम किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल वाहन को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

रात में दुर्गा शक्ति टीम की मदद ले सकती हैं महिलाएं पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने महिलाओं से अपील की कि रात में सवारी न मिलने पर डायल-112 पर कॉल करें। पुलिस की दुर्गा शक्ति टीम रात के समय सवारी का इंतजार कर रही महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने का काम कर रही है। पुलिस पीसीआर गश्त को भी लगातार सक्रिय बताती रही है।