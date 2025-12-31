Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad moving car gangrape both accused arrested
चलती कार में घंटों हैवानियत, खून से हो गई थी लथपथ; दबोचे गए फरीदाबाद के दरिंदे

चलती कार में घंटों हैवानियत, खून से हो गई थी लथपथ; दबोचे गए फरीदाबाद के दरिंदे

संक्षेप:

फरीदाबाद में करीब तीन घंटे तक सड़क पर दरिंदे चलती कार में हैवानियत करते रहे। मारपीट और गैंगरेप के बाद चलती कार से नीचे फेंकी गई पीड़िता खून से लथपथ, फटे कपड़ों और बदहवासी में मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार भी बरामद हो गई है।

Dec 31, 2025 01:14 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद में करीब तीन घंटे तक सड़क पर दरिंदे चलती कार में हैवानियत करते रहे। मारपीट और गैंगरेप के बाद चलती कार से नीचे फेंकी गई पीड़िता खून से लथपथ, फटे कपड़ों और बदहवासी में मिली। हैरानी की बात यह है कि सुरक्षा के तामाम इंतजाम और दावे सड़क पर हुई इस जघन्य वारदात को रोकने में नाकाफी साबित हुए। हैवानों ने जब तक चाहा अपनी मनमर्जी करते रहे। पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार करके कार बरामद कर ली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के मुताबिक महिला तीन बच्चों की मां है और उसका पति से झगड़ा चल रहा है। इस वजह से वह अपनी मां के घर पर रह रही थी। मंगलवार शाम मां से कहासुनी होने के बाद अपने घर से निकल गई थी और दरिदों के हाथ लग गई। दो युवकों ने उसे अपनी कार में लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया और फिर हवस मिटाई। उन्होंने महिला को ढाई से तीन घंटे तक वैन में बंधक बनाकर रखा।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में हैवानियत; लिफ्ट के बहाने महिला से कार में गैंगरेप, सड़क पर फेंका

सुबह 3 बजे चलती कार से फेंका

सुबह करीब तीन बजे आरोपियों ने एसजीएम नगर के राजा चौक स्थित मुल्ला होटल के पास चलती वैन से उसे नीचे फेंक दिया। सड़क पर गिरने से महिला के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। बहन को फोन कर जानकारी दी मिली जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे पीड़िता ने अपनी बहन को लगातार फोन किए। संपर्क होने पर पूरी घटना की जानकारी मिली।

बहन मौके पर पहुंची तो पीड़िता खून से लथपथ, फटे कपड़ों में बदहवास हालत में मिली। उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए दिल्ली रेफर किया गया। हालांकि, परिजनों ने फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज शुरू कराया।

आरोपियों से चल रही पूछताछ

पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर को कोतवाली पुलिस थाने में एक रेप केस की शिकायत मिली। पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लिया और संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। क्राइम ब्रान्च टीम ने तेजी से काम किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल वाहन को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

गैंगरेप कांड से शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

रात में दुर्गा शक्ति टीम की मदद ले सकती हैं महिलाएं

पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने महिलाओं से अपील की कि रात में सवारी न मिलने पर डायल-112 पर कॉल करें। पुलिस की दुर्गा शक्ति टीम रात के समय सवारी का इंतजार कर रही महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने का काम कर रही है। पुलिस पीसीआर गश्त को भी लगातार सक्रिय बताती रही है।

ये भी पढ़ें:शरीर पर चोटें, अंडरगार्मेंट तक गायब; उदयपुर गैंगरेप कांड पीड़िता ने क्या बताया

सीसीटीवी भी काम नहीं आए, सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

शहर में एक हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे होने की बात पुलिस कहती है। गुरुग्राम रोड पर रातभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। कोहरे के कारण रफ्तार कम होने की संभावना थी, इसके बावजूद संदिग्ध कार को जांच के लिए पुलिस ने रोका तक नहीं। गुरुग्राम–फरीदाबाद मार्ग पर महिला से दुष्कर्म की घटना ने नए साल की सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लिफ्ट के बहाने महिला को अगवा किया गया। तीन घंटे तक घूमती कार पुलिस जांच से बाहर रही। घटना के अनुसार दो आरोपियों ने लिफ्ट देने का झांसा देकर महिला को कार में बैठाया और रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को चलती कार में ही प्रताड़ित किया गया। इस दौरान कार गुरुग्राम–फरीदाबाद मार्ग पर घूमती रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने लंबे समय तक वाहन पुलिस की नजर में क्यों नहीं आया। इस मार्ग पर सैनिक कॉलोनी और एनआईटी नंबर तीन जैसे पुलिस बूथ मौजूद हैं।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।