Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

फरीदाबाद से 750 दूध डेयरियां को हटाने की तैयारी, 50 से अधिक मीट की दुकानें सील

Mar 10, 2026 08:30 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

 फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके लिए अलग-अलग इलाकों में चल रही लगभग 750 अवैध डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा।

फरीदाबाद से 750 दूध डेयरियां को हटाने की तैयारी, 50 से अधिक मीट की दुकानें सील

फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके लिए अलग-अलग इलाकों में चल रही लगभग 750 अवैध डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। इसी कड़ी में सोमवार को बल्लभगढ़ इलाके से अभियान शुरू कर तीन डेयरियों का चालान किया। इसके अलावा नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ लखानी चौक, सारन गांव के आसपास अवैध रूप से चल रहीं 50 से अधिक मीट की दुकानों को सील कर दिया। वहीं कुछ को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया।

नगर निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, स्मार्ट सिटी में 750 से अधिक डेयरियां चल रही हैं। सबसे ज्यादा संजय कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, पर्वतिया कॉलोनी के साथ ही सेक्टर-22, 25, 55 में संचालित हैं। लोगों का आरोप है डेयरी संचालक गाय-भैंस का दूध बेच कर पैसा कमाते हैं, लेकिन पशुओं का गोबर नालियों और सीवर में बहा देते हैं। इससे पूरी ड्रेनेज व्यवस्था ठप हो जाती है। करीब 5 साल पहले संजय कॉलोनी में 33 फुट रोड पर सीवर सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। जांच में सामने आया था कि सीवर में गोबर से बनी गैस के कारण दम घुटने से उनकी मौत हुई थी। दूसरी तरफ पहले भी प्रशासन बापू नगर और मिर्जापुर में दो बड़ी डेयरियों को सफलतापूर्वक शिफ्ट कर चुका है। अब बची हुई डेयरियों को भी जल्द ही निर्धारित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में 10 सालों में बसाई गईं 1000 अवैध कॉलोनियां, जांच में हुआ खुलासा

रोजाना 10 लाख लीटर दूध की खपत

लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी की 28 लाख आबादी में करीब 10 लाख लीटर दूध की मांग है। शहरवासी खुली डेयरियों पर निर्भर हैं। वहीं, आईएमटी में दूध की कई बड़ी कंपनियां लगी हैं। वीटा कंपनी की ओर से जहां करीब एक लाख लीटर दूध की आपूर्ति होती हैं। अमूल और मदर डेरी की तरफ से करीब सात लाख लीटर आपूर्ति होती है। अन्य दूध की पूर्ति डेयरियों द्वारा पूरी की जाती है। लोग घरों के आसपास डेयरी होने के कारण इनसे खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए डेयरी संचालक भी शहर से बाहर जाना नहीं चाहते हैं।

बिना लाइसेंस नहीं खोल सकते डेयरी और दुकानें

नगर निगम के नियमों के अनुसार, शहर की सीमा के भीतर बिना अनुमति डेयरी या मीट की दुकान खोलना गैरकानूनी है। मीट की दुकान के लिए निगम के स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। रिहायशी इलाकों में डेयरी चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने और जब्ती का प्रावधान है।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बिना लाइसेंस चल रही मीट शॉप होंगी सील, 61 की हुई पहचान

अतिक्रमण हटाया और दुकानें सील की गईं

नगर निगम बल्लभगढ़ की टीम ने लखानी चौक, सारन चौक, वर्लपूल चौक, सारन थाना के सामने, सेक्टर-22-23 फिश मार्केट रोड और दीनदयाल पार्क के आसपास बने स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई अवैध मीट दुकानों के दरवाजों को सील भी किया गया।

तीन डेयरियों के चालान किए

बल्लभगढ़ में मीट की 61 दुकानें चल रही हैं और पूरे क्षेत्र में करीब 127 अवैध डेयरियां चल रही हैं। नगर निगम की ओर से सोमवार को तीन डेयरियों के चालान भी किए गए। हालांकि सोमवार को विभागीय टीम अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई में व्यस्त रही, जिसके कारण बल्लभगढ़ में मीट दुकानों को सील करने की प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ सकी।

करण सिंह, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, ''अवैध मीट दुकानों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। जल्द ही बाकी दुकानों को भी सील किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध डेयरियों और अतिक्रमण के खिलाफ भी लगातार चालान और हटाने की कार्रवाई की जाएगी।''

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद के इन इलाकों से गुजरेगा ईस्ट-वेस्ट एलिवेटेड रोड,1550 करोड़ का बजट मंजूर
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।