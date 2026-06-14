फरीदाबाद की 10 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों बुलडोजर ऐक्शन का खतरा? चिपकाए गए नोटिस
फरीदाबाद में 10 से ज्यादा कॉलोनियों को नोटिस चस्पा किए गए हैं जिसमें उन्हें जल्द से जल्द इन्हें खाली करने के लिए कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद से यहां रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया है।
दिल्ली
फरीदाबाद में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों के खिलाफ डीपीटी इंफोर्समेंट ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से 10 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में नोटिस चस्पा किए गए हैं। जीवन नगर पार्ट-2, गौंछी, दीपावली एंक्लेव, पंचशील कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में लगाए गए इन नोटिसों में अवैध रूप से किए गए निर्माणों को खुद हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोगों में हड़कंप का माहौल है।
लोग अपने आशियानों को बचाने के लिए प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर के निवास पर पहुंचे, लेकिन कहां कोई मिला नहीं है। जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाद नगर निगम और डीपीटी इंफोर्समेंट की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों नगर निगम की ओर से नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ की गई थी।
कानूनी सलाह लेने में जुटे
स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकांश ने संपत्ति खरीदते समय यह जानकारी नहीं थी कि कॉलोनी अवैध श्रेणी में आती है। नोटिस चस्पा होने के बाद कॉलोनियों में दिनभर इसी मुद्दे की चर्चा होती रही और लोग कानूनी सलाह लेने में जुटे रहे। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
डीटीपी इंफोर्समेंट यजन चौधरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अवैध कॉलोनियों में नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिससे लोग निर्माणों को स्वंय हटा लें। इसके बाद कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा।
फरीदाबाद के बाजारों पर भी बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी
इससे पहले खबर आई थी कि प्रशासन फरीदाबाद के बाजारों में भी अतिक्रमण को हटाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में नगर निमग के संयुक्त आयुक्त अनिल यादव के नेतृत्व में हुई बैठक में बाजारों में फैले अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया गया था। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी जमीन, फुटपाथ और सड़कों पर हुए अवैध कब्जों हटाने के लिए अभियान चलाने के लिए कहा गया था।
दिल्ली के शालीमार बाग में भी गरजा था बुलडोजर
इससे पहले दिल्ली के शालीमार बाग में रविवार को सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। अधिकारी ने बताया कि अभियान रविवार सुबह करीब चार बजे शुरू हुआ और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए। अभियान के दौरान सुरक्षा स्थिति की निगरानी करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए लगभग 150 इमारत के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
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लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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