संदिग्ध आतंकियों ने आजादपुर मंडी व दिल्ली के कई बाजारों में की थी रेकी, गुजरात ATS का खुलासा
संक्षेप: गुजरात एटीएस के ऑपरेशन के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े फरीदाबाद मॉड्यूल के तीन संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आतंकियों ने दिल्ली की आजादपुर फल-सब्जी मंडी में हमले के लिए भी रेकी की थी।
गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) के ऑपरेशन के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े फरीदाबाद मॉड्यूल के तीन संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आतंकियों ने दिल्ली की आजादपुर फल-सब्जी मंडी में हमले के लिए भी रेकी की थी। इसमें आरोपियों ने अपने दोस्तों की मदद ली थी। इसके साथ ही कई अन्य व्यस्ततम बाजारों की भी रेकी की गई थी।
दरअसल, इस मॉड्यूल के दो संदिग्ध यूपी के हैं और एक हैदराबाद का रहने वाला है। इस मॉड्यूल में कुछ और संदिग्धों के शामिल होने का शक है। जांच एजेंसियों इसे लेकर जांच कर रही हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों में भी संदिग्ध आतंकियों के मददगारों की तलाश की जा रही है।
दिल्ली-एनसीआर के तीन संदिग्ध नंबरों की जांच : गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी हैदराबाद निवासी डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद, शामली निवासी आजाद सैफी और लखीमपुर खीरी निवासी मोहम्मद सुहेल ये सभी आईएस-खुरासान प्रोविंस (आईएसकेपी) के हैंडलर अबू खादिम के संपर्क में थे। खादिम दिल्ली में अपने नेटवर्क को फैलाने व तबाही बचाने की साजिश रच रहा था। इसलिए पुलिस इस नेटवर्क के लिए दिल्ली की सूचनाएं एकत्र करने में मदद देने वाले शख्स की तलाश कर रही है। इस काम में खुफिया यूनिट के अलावा जांच एजेंसियों की टीमें अपने-अपने स्तर पर संदिग्धों के दिल्ली नेटवर्क की तलाश कर रही हैं। दिल्ली-एनसीआर के तीन संदिग्ध नंबरों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।
दिल्ली के बाजारों के बारे में जानकारी ले रहे थे
जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा जिस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया गया है, उनका एक बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि यह मॉड्यूल दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों सहित अन्य शहरों में बम प्लांट कर तबाही मचाने की फिराक में था। जम्मू-पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन लोगों ने भी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। इसके मद्देनजर गिरफ्तार आतंकी डॉ. आदिल अहमद डार और डॉ. मुजम्मिल शकील के दिल्ली-एनसीआर नेटवर्क को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।