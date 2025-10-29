फरीदाबाद में बाजार से किशोरी को कार में अगवा कर ले गए बदमाश, नशीला पदार्थ सुंघाकर गैंगरेप

संक्षेप: फरीदाबाद में कार सवार चार युवकों द्वारा सेक्टर-18 के बाजार से एक किशोरी को अगवा कर अज्ञात स्थान पर ले जाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने पीड़ित किशोरी की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित किशोरी 26 अक्टूबर की शाम करीब 7:00 बजे सेक्टर-18 के बाजार से मोमोज लेने गई थी। इसी दौरान काले रंग की एक कार वहां आई। कार में करीब युवक सवार थे, जो उसे जबर्दस्ती कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। युवकों ने अज्ञात स्थान पर लेकर जाकर उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे उसे नशा हो गया। इस दौरान उन युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। 27 अक्टूबर को तड़के करीब 4:00 बजे कार सवार युवक उसे बाजार में वापस छोड़ गए। बाजार में छोड़ते वक्त आरोपियों ने उसे इस बारे में किसी को बताने पर फिर से अगवा करने और जान से मारने की धमकी दी।

इसके बाद वह बाजार से अपने घर पहुंच गई। उधर, पीड़ित किशोरी जब अपने घर पहुंची तो वह फफक कर रोने लगी। उसकी बड़ी बहन ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने घटना के बारे में जानकारी दी। इस पर पीड़ित किशोरी और उसकी बहन ने ओल्ड फरीदाबाद थाने जाकर पुलिस को इस मामले की शिकायत दी। पुलिस ने पीड़ित किशोरी की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक पुलिस इस मामले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

खेड़ी पुल के पास ले गए थे युवक पुलिस जांच में सामने आया है कि किशोरी को अगवा कर खेड़ी पुल के पास ले जाया गया था। यहां से आरोपी युवक उसे किसी और स्थान पर ले गए थे। पुलिस ने किशोरी से इस बारे में लगातार जानकारी जुटा रही है, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान हो सके। पुलिस किशोरी द्वारा बताए गए घटनास्थल के पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच कर रही है।

रातभर खोजते रहे परिजन किशोरी के बाजार जाने के बाद घर न लौटने पर उसके परिजन उसे रात भर खोजते रहे। काफी देर तक भी पता नहीं चला तो पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई थी। डीसीपी सेंट्रल उषा ने इस मामले की जांच के लिए एसीपी ओल्ड फरीदाबाद संजीव कुमार और ओल्ड फरीदाबाद थाना एसएचओ विष्णु मित्र को गंभीरता से जांच का आदेश दिया।

विष्णु मित्र, एसएचओ, ओल्ड फरीदाबाद थाना, ''मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे और तकनीकी जांच का भी सहारा लिया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।''