Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad minor girl drugged and gangraped after kidnapped in car from sector 18 market
फरीदाबाद में बाजार से किशोरी को कार में अगवा कर ले गए बदमाश, नशीला पदार्थ सुंघाकर गैंगरेप

फरीदाबाद में बाजार से किशोरी को कार में अगवा कर ले गए बदमाश, नशीला पदार्थ सुंघाकर गैंगरेप

संक्षेप: फरीदाबाद में कार सवार चार युवकों द्वारा सेक्टर-18 के बाजार से एक किशोरी को अगवा कर अज्ञात स्थान पर ले जाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने पीड़ित किशोरी की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

Wed, 29 Oct 2025 07:41 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद में कार सवार चार युवकों द्वारा सेक्टर-18 के बाजार से एक किशोरी को अगवा कर अज्ञात स्थान पर ले जाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने पीड़ित किशोरी की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित किशोरी 26 अक्टूबर की शाम करीब 7:00 बजे सेक्टर-18 के बाजार से मोमोज लेने गई थी। इसी दौरान काले रंग की एक कार वहां आई। कार में करीब युवक सवार थे, जो उसे जबर्दस्ती कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। युवकों ने अज्ञात स्थान पर लेकर जाकर उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे उसे नशा हो गया। इस दौरान उन युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। 27 अक्टूबर को तड़के करीब 4:00 बजे कार सवार युवक उसे बाजार में वापस छोड़ गए। बाजार में छोड़ते वक्त आरोपियों ने उसे इस बारे में किसी को बताने पर फिर से अगवा करने और जान से मारने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें:फोरेंसिक का ज्ञान, क्राइम शो का जुनून; लड़की ने कैसे कराया UPSC छात्र का मर्डर

इसके बाद वह बाजार से अपने घर पहुंच गई। उधर, पीड़ित किशोरी जब अपने घर पहुंची तो वह फफक कर रोने लगी। उसकी बड़ी बहन ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने घटना के बारे में जानकारी दी। इस पर पीड़ित किशोरी और उसकी बहन ने ओल्ड फरीदाबाद थाने जाकर पुलिस को इस मामले की शिकायत दी। पुलिस ने पीड़ित किशोरी की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक पुलिस इस मामले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

खेड़ी पुल के पास ले गए थे युवक

पुलिस जांच में सामने आया है कि किशोरी को अगवा कर खेड़ी पुल के पास ले जाया गया था। यहां से आरोपी युवक उसे किसी और स्थान पर ले गए थे। पुलिस ने किशोरी से इस बारे में लगातार जानकारी जुटा रही है, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान हो सके। पुलिस किशोरी द्वारा बताए गए घटनास्थल के पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच कर रही है।

रातभर खोजते रहे परिजन

किशोरी के बाजार जाने के बाद घर न लौटने पर उसके परिजन उसे रात भर खोजते रहे। काफी देर तक भी पता नहीं चला तो पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई थी। डीसीपी सेंट्रल उषा ने इस मामले की जांच के लिए एसीपी ओल्ड फरीदाबाद संजीव कुमार और ओल्ड फरीदाबाद थाना एसएचओ विष्णु मित्र को गंभीरता से जांच का आदेश दिया।

विष्णु मित्र, एसएचओ, ओल्ड फरीदाबाद थाना, ''मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे और तकनीकी जांच का भी सहारा लिया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।''

घर में घुसकर किशोरी के साथ हैवानियत

वहीं, फरीदाबाद के एसजीएम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी एक किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एसजीएम नगर थाना पुलिस ने सोमवार को पीड़ित किशोरी की मां की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ने 12 अक्टूबर को इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। सोमवार को पीड़ित महिला ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दे दी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसजीएम नगर थाना एसएचओ रणवीर सिंह ने बताया कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News Faridabad Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।