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वीडियो कॉल पर लाइव मौत! फरीदाबाद में युवक ने गर्लफ्रेंड के सामने लगा ली फांसी

Apr 05, 2026 09:19 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 28 वर्षीय युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान जवाहर कॉलोनी निवासी निखिल के रूप में हुई है। 

वीडियो कॉल पर लाइव मौत! फरीदाबाद में युवक ने गर्लफ्रेंड के सामने लगा ली फांसी

फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 28 वर्षीय युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान जवाहर कॉलोनी निवासी निखिल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, निखिल का पिछले करीब पांच वर्षों से संजय कॉलोनी की एक युवती के साथ संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे और परिवारों के बीच इस पर बातचीत भी हो चुकी थी। हालांकि, हाल के दिनों में युवती शादी से इनकार कर रही थी, जिससे निखिल मानसिक तनाव में था।

रविवार शाम करीब 5 बजे निखिल ने युवती से व्हाट्सएप पर बातचीत की और फिर वीडियो कॉल किया। इसी दौरान उसने कैमरे के सामने ही फांसी लगा ली। घटना देखकर युवती ने तुरंत उसके दोस्तों को सूचना दी। दोस्त मौके पर पहुंचे तो निखिल को कमरे में फंदे से लटका पाया। उस समय वह घर पर अकेला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार, मामले की गहन जांच की जा रही है।

बड़े गैंगस्टर के बाद अब छोटे अपराधियों पर गुरुग्राम पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को अपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके सात आरोपियों की तरफ से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से डलवाई गई झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया। इन झुग्गियों में नशे का कारोबार चलता था। किसी तरह के विरोध से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। सुबह साढ़े 11 बजे तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की गांव कन्हेई और वजीराबाद की जमीन पर कब्जा करके झुग्गियां डलवाई गई थी।

मूलरूप से पश्चिम बंगाल के जिला नादिया के रहने वाले कुख्यात अपराधी जगबंधु पुरई उर्फ जगत, वजीराबाद निवासी नरेश के अलावा झाड़सा निवासी उमेद उर्फ सोनू महलावत, हिमांशु और नितिन कौशिक के नाम पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हिंसक अपराध के अलावा चोरी, नशीले पदार्थों की तस्करी, रंगदारी आदि मामले शामिल हैं। यह सातों आरोपी कई बार जेल जा चुके हैं। यह अपराधी इन झुग्गियों से प्रतिमाह लाखों रुपये की अवैध वसूली करते थे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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