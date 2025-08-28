Faridabad Man Shoots Friend Over Wife Manali Trip, Victim Critical दोस्त की पत्नी को मनाली ले गया, लौटा तो पति ने गोलियों से भून डाला; फरीदाबाद में सनसनीखेज वारदात, Ncr Hindi News - Hindustan
Faridabad Man Shoots Friend Over Wife Manali Trip, Victim Critical

दोस्त की पत्नी को मनाली ले गया, लौटा तो पति ने गोलियों से भून डाला; फरीदाबाद में सनसनीखेज वारदात

फरीदाबाद में दोस्त की पत्नी को मनाली घुमाने ले जाने से नाराज एक शख्स ने अपने ही दोस्त, जो एक शराब कारोबारी है, पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबादThu, 28 Aug 2025 10:38 AM
फरीदाबाद में बुधवार तड़के एक ऐसी घटना घटी, जिसने दोस्ती और रिश्तों की नींव हिला दी। एक शख्स ने अपने ही दोस्त पर गोलियां चला दीं। दरअसल दोस्त उसकी पत्नी को मनाली सैर कराने ले गया। इससे आहत होकर गुस्से में शख्स ने ये कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक, यह सनसनीखेज वारदात ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 70 में हुई, जहां रंजिश ने खूनी रूप ले लिया।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, पीड़ित सुरेश कुमार (45) फरीदाबाद के सेक्टर 10 का रहने वाला एक मशहूर शराब कारोबारी है। शहर में उनके कई शराब के ठेके, स्पा सेंटर और सैलून हैं। वहीं, आरोपी विनोद कौशिक (30), बल्लभगढ़ के जुनहेड़ा का निवासी है और सेक्टर 2 में एक रेस्तरां और कैफे चलाता है। बुधवार तड़के 1 से 1:30 बजे के बीच, सेक्टर 70 की KJL सोसाइटी के बाहर यह खौफनाक घटना हुई। सुरेश अपनी पत्नी दुरेश, अपने बॉडीगार्ड सोनू कुमार और विनोद की पत्नी मेघा के साथ चार दिन की मनाली ट्रिप से लौटे थे। मेघा अपने पति विनोद से झगड़े के बाद सोनू के परिवार के साथ KJL सोसाइटी में रह रही थी।

कैसे भड़की आग?

जैसे ही सुरेश अपनी कार से ग्रुप की सोसाइटी के गेट पर उतारा, विनोद और उसका एक साथी वहां पहले से ही कार में इंतजार कर रहे थे। पुलिस अधिकारी यशपाल यादव ने बताया कि जब सोनू और अन्य लोग सामान उतार रहे थे, विनोद ने सुरेश पर नजदीक से तीन गोलियां दाग दीं। गोलियां सुरेश के गले, सीने और पेट में लगीं। सोनू ने विनोद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विनोद ने उस पर हमला किया और अपनी कार में सवार होकर फरार हो गया।

प्यार, झगड़ा और बदला

पुलिस की जांच में सामने आया कि विनोद और मेघा की एक साल पहले लव मैरिज हुई थी। मेघा सुरेश के सेक्टर 9 के एक सैलून में मैनेजर के तौर पर काम करती थी। वह अक्सर सुरेश के साथ बाहर जाया करती थी, जिसका विनोद विरोध करता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए। लेकिन जब मेघा सुरेश के साथ मनाली ट्रिप पर गई, तो विनोद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसी रंजिश में उसने सुरेश पर गोलियां चला दीं।

पीड़ित की हालत नाजुक, आरोपी फरार

गोलीबारी के बाद सुरेश को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने विनोद और उसके अज्ञात साथी के खिलाफ BPTP थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं, लेकिन वह अभी तक फरार है।

पुलिस का कहना है कि यह मामला निजी रंजिश और पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। जांच में यह भी पता चला है कि विनोद और मेघा के बीच पहले से तनाव चल रहा था। पुलिस अब इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि विनोद ने इस वारदात को पहले से सोच-समझकर अंजाम दिया या यह गुस्से में लिया गया फैसला था।