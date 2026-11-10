फरीदाबाद में दिवाली की रात बुझा घर का इकलौता चिराग, जन्मदिन वाले दिन उठी अर्थी

फरीदाबाद में दिवाली की रात एक घर का इकलौता चिराग बुझ गया। हत्या के अगले दिन सोमवार को उसका 22वां जन्मदिन था और उसी दिन घर से उसकी अर्थी उठी। घटना के बाद से परिवार गम में डूबा है।

फरीदाबाद में दीपावली के बाद जिस घर में सोमवार को 22वें जन्मदिन की खुशियां मनाने की तैयारी थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय रोहित की दीपावली की रात पलवल में एक ढाबे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई।

सोमवार 9 नवंबर को उसके जन्मदिन पर परिवार को इकलौते बेटे की अर्थी उठानी पड़ी। घर का चिराग बुझने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उसकी दोनों बहनों के लिए यह दुख असहनीय है। भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करने की उनकी उम्मीद हमेशा के लिए अधूरी रह गई।

जानकारी के अनुसार, दीपावली की रात करीब 11:30 बजे रोहित अपने दोस्तों शैलेंद्र, सनी, हेमंत, प्रशांत और निशु के साथ पलवल के शेखपुरा निवासी मोहित को दीपावली की शुभकामनाएं देने गया था। इसी दौरान हेमंत दोस्तों के लिए खाना लेने हुड्डा चौक स्थित मिलन ढाबे पर पहुंचा। वहां खाने को लेकर किसी बात पर विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान पप्पू डागर ने रोहित के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

पड़ोसियों ने बताया कि दीपावली की रात करीब 10:30 बजे रोहित अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी कर रहा था। इस दौरान उसने गली में मौजूद लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी थीं। इसके बाद वह दोस्तों के साथ कब पलवल के लिए निकल गया, इसकी किसी को जानकारी नहीं हुई। इतनी बड़ी वारदात से सभी बेखबर रहे।

हत्या की खबर मिलने के बाद कॉलोनी के लोग रोहित के घर के बाहर जुटने लगे। मां और दादी को इस सदमे से बचाने के लिए पड़ोसी उन्हें घर के भीतर ही संभालते रहे। उत्तर प्रदेश के हाथरस से परिवार के कुछ सदस्य भी पहुंचे थे। उन्हें भी तत्काल घर जाने के बजाय पड़ोसियों ने अपने यहां बैठाया, ताकि परिवार को संभाला जा सके।

दीपावली पर रोशनी से जगमगाने वाले घर में अब सन्नाटा पसरा है। जिस आंगन में जन्मदिन की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां बेटे की मौत का मातम है। परिवार के लिए इस बार दीपावली और भाई दूज की यादें जिंदगीभर का दर्द बन गई हैं।

रोहित की मौत से कॉलोनी के लोग भी स्तब्ध हैं। पड़ोसियों के लिए भी यह घटना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। जिस युवक को उन्होंने दीपावली की रात हंसते हुए शुभकामनाएं देते देखा था, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर ने सभी को झकझोर दिया। जन्मदिन के दिन बेटे को खोने का दर्द परिवार के लिए कभी न भूलने वाला है। दोनों बहनों के लिए भाई दूज अब भाई की यादों से जुड़ा रह जाएगा।

मां और दादी से देर शाम तक छिपाई मौत की खबर रोहित की मां काफी समय से बीमार हैं। उनकी तबीयत को देखते हुए परिजनों और पड़ोसियों ने देर शाम तक उन्हें बेटे की मौत की जानकारी नहीं दी। दादी निर्मला को भी इस दुखद खबर से दूर रखा गया। परिवार करीब 22 वर्षों से चावला कॉलोनी में रह रहा है। पड़ोसियों के मुताबिक, रोहित और उसका परिवार सीधा-सादा है और आसपास के लोगों से उनका कभी कोई विवाद नहीं रहा। जन्मदिन के लिए परिवार ने खुशियों की तैयारी की थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन इतनी बड़ी त्रासदी लेकर आएगा।