पत्नी को हर रोज 10 घंटे घर में बंद करके रखता था, आखिरकार पानी की बाल्टी में सिर डुबो कर मार डाला
फरीदाबाद में 23 साल की गर्भवती महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाली बात बताई है। पुलिस का कहना है कि महिला का पति सुबह काम पर जाने के दौरान उसे घर में बंद कर देता था। जब शाम को लौटता था तो दरवाजा खोलता था। उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आरोपी पति अभी फरार है।
फरीदाबाद में शक की वजह से एक पति जल्लाद बन गया। उसने अपनी पत्नी को पानी की बल्टी में सिर डुबो कर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाली बात बताई है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि फरीदाबाद में अपने घर पर गुरुवार को जिस 23 साल की गर्भवती महिला की कथित तौर पर उसके पति ने हत्या कर दी थी, उसे पति काम पर जाते समय अक्सर 10 घंटे तक घर के अंदर बंद करके रखता था। उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है।
मामले की जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पति 26 साल का अमित गुप्ता अभी भी फरार है। उसने भागने से पहले कथित तौर पर अपनी पत्नी नेहा कुमारी का सिर पानी की बाल्टी में डुबो कर मार डाला था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पिछले हफ्ते ऑफिस जाना बंद कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इससे पहले तक वह अपनी पत्नी को पंचशील कॉलोनी पार्ट II में बने अपने नए घर में अक्सर बंद करके रखता था।
सुबह बंद करता और शाम को खोलता
जांच से जुड़े एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि अमित गुप्ता सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच दिल्ली के लाजपत नगर में ग्राफिक डिजाइनर की अपनी नौकरी पर जाता था और शाम करीब 7 बजे लौटता था। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि परिवार वालों ने बताया कि शक की वजह से वह घर से निकलते समय मुख्य दरवाजे को बाहर से बंद करने लगा था, ताकि न तो उसकी पत्नी बाहर जा सके और न ही कोई उससे मिलने अंदर आ सके। उसने परिवार वालों को यह बात बताई थी, लेकिन कभी पति के इस रवैये का विरोध नहीं किया।
अकेले बाजार भी नहीं जाने देता था
अधिकारी ने आगे कहा कि पड़ोसियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि छह महीने की गर्भवती नेहा अक्सर अपने नए बने घर में बंद रहती थी। आरोपी अपनी पत्नी को अकेले बाजार भी नहीं जाने देता था। फरीदाबाद पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी यशपाल यादव ने बताया कि नेहा के पिता ने जमीन तो खरीदी थी, लेकिन दबाव में आकर उसे अमित गुप्ता के नाम पर रजिस्टर करवाया और उनके लिए घर भी बनवाया। उन्होंने बताया कि शनिवार को एक मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया और अब विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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