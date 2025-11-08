Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad magistrate accused of granting bail to cousin punjab and haryana hc seeks explanation
फरीदाबाद की मैजिस्ट्रेट पर चचेरे भाई को जमानत देने का आरोप, HC ने मांगी सफाई

संक्षेप: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना वालिया से स्पष्टीकरण मांगा है। उन पर अपने चचेरे भाई को अपनी ही अदालत में जमानत देने के आरोप लगे हैं। 

Sat, 8 Nov 2025 11:04 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
फरीदाबाद की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना वालिया पर अपने चचेरे भाई को अपनी ही अदालत में जमानत देने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें सीलबंद लिफाफे में जवाब सौंपना होगा जिसके बाद कोर्ट आगे का निर्णय लेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर के लिए तय की है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि न्यायिक अधिकारी का जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ता बोले- यह न्यायिक मर्यादा के खिलाफ

आरोपी ऋषभ वालिया पर भारतीय दंड संहिता की धारा 195ए (गवाह को झूठी गवाही देने की धमकी देना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज है। न्यायिक मैजिस्ट्रेट वंदना वालिया ने उस केस में उनको जमानत दी थी। इस पर याचिकाकर्ता आकाश वालिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने दलील दी कि मैजिस्ट्रेट वंदना आरोपी ऋषभ वालिया की कजिन हैं इसलिए उन्हें इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी।

निष्पक्षता पर सवाल

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह न्यायिक मर्यादाओं के खिलाफ है। इससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि इस मामले में आगे बढ़ने से पहले कोर्ट उचित समझता है कि संबंधित न्यायिक अधिकारी से टिप्पणियां प्राप्त की जाएं। रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि मैजिस्ट्रेट वंदना से उनकी टिप्पणी सीलबंद लिफाफे में मंगवाई जाए और अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष पेश की जाए।

उठाया था सवाल

हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि वंदना वालिया आरोपी ऋषभ वालिया की दूर की रिश्तेदार हैं। जब मैजिस्ट्रेट वंदना ने आरोपी को जमानत दी थी तब उन्होंने आदेश में यह सवाल उठाया था कि आखिर धारा 195ए आईपीसी इस मामले में कैसे लागू होती है? उन्होंने कहा था कि यह धारा तभी लागू होती है जब किसी गवाह या व्यक्ति को अदालत में झूठा बयान देने के लिए धमकाया गया है लेकिन इस मामले में एफआईआर और पुलिस फाइल के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी गवाह को धमकाने या प्रभावित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है।

रिपोर्ट- मोनी देवी

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
