फरीदाबाद में भूमाफिया ने 2 KM दायरे में बसा दीं 10 अवैध कॉलोनियां, हजारों मकानों पर संकट

दिल्ली के जैतपुर से सटे फरीदाबाद के बसंतपुर से गुजर रही यमुना किनारे दो किलोमीटर के दायरे में भूमाफिया ने करीब दस अवैध कॉलोनियां बसा दीं। सस्ती जमीन के लालच में लोग यहां उनके झांसे में आते चले गए। अब जिला प्रशासन ने इसे डूब क्षेत्र घोषित कर दिया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादSat, 6 Sep 2025 08:42 AM
दिल्ली के जैतपुर से सटे फरीदाबाद के बसंतपुर से गुजर रही यमुना किनारे दो किलोमीटर के दायरे में भूमाफिया ने करीब दस अवैध कॉलोनियां बसा दीं। सस्ती जमीन के लालच में लोग यहां उनके झांसे में आते चले गए। अब जिला प्रशासन ने इसे डूब क्षेत्र घोषित कर दिया है और यहां अवैध निर्माण पर रोक लगा दी है। इससे स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।

जानकारी के अनुसार, यमुना के तलहटी करीब दस हजार मकान बने हैं। इनमें से कई मकान दो से तीन मंजिला बने हैं। होटल, अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल आदि बसंतपुर कॉलोनी में बने हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने मकान बनाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन अब जिला प्रशासन की तरफ से इसे अवैध घोषित करने से उनकी चिंता चढ़ रही है।

लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन शुरू से ही लोगों को जागरूक करता तो वो अपनी जमा पूंजी को यहां खर्च नहीं करते। बहरहाल, सरकारी अमलों के नाक के नीचे इन कॉलोनियों के बसने से लोग जिला प्रशासन, पुलिस व नगर निगम आदि पर मिलीभगत करने के आरोप लगाने लगे।

भू-माफियाओं ने कमाया मोटा मुनाफा : यमुना की तलहटी में बसी कॉलोनियों में ज्यादातर दूसरे प्रदेशों से आए मध्यम वर्गीय लोग हैं। जानकारों की मानें तो भू-माफियाओं ने अपने मकान का सब्जबाग दिखाया और उन्हें सस्ते में डूब क्षेत्र का सैकड़ों एकड़ जमीन 10 से 15 हजार रुपये प्रति वर्गगज के दर से प्लॉट बेच दिए। भूमाफियाओं ने यहां दो किलोमीटर से अधिक दायरे में कई कॉलोनियां बसा दीं।

बसंतपुर इलाका दूसरा खोरी गांव बन रहा

दो वर्ष पूर्व निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में बसे खोरी में तोड़फोड़ की थी। वहां निगम ने सरकारी जमीन पर बने 10 हजार से अधिक मकान तोड़ डाले थे। लोगों का कहना है कि भूमाफिया ने बसंतपुर इलाके को दूसरा खोरी गांव बना दिया है। यहां भी सरकारी जमीन को बेचकर लोगों को बसा दिया।

चोरी से बिजली आपूर्ति की जा रही

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने शिव एंक्लेव-पार्ट दो, तीन, अजय नगर-पार्ट दो-तीन क्षेत्र में ही लोगों को बिजली कनेक्शन दिए हैं, लेकिन बाकी के घरों में चोरी की बिजली आपूर्ति हो रही है। बताया जा रहा है कि सक्रिय भू-माफिया द्वारा बांस-बल्ली लगाकर चोरी की बिजली पहुंचाई जा रही है। इसके एवज में वह लोगों से महीने में मनमाना बिजली बिल वसूलते हैं।

अवैध मकानों हटाने के लिए दिए थे नोटिस

नगर निगम ने दिल्ली सीमा से सटी यमुना तलहटी में बसे बसंतपुर, अटल चौक, नूर चौक, शिव एंक्लेव पार्ट-दो, तीन और अजय नगर में बने करीब दस हजार अवैध मकानों को लेकर नोटिस जारी किए थे। निगम ने भवन मालिकों को पांच दिन में मकान खाली करने के निर्देश दिए थे। सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चस्पा किए गए और इलाके में मुनादी भी कराई गई थी।