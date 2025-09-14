Faridabad lakhs of losses after flood created havoc this monsoon people shared their feelings सारी फसल बर्बाद, लेना पड़ेगा कर्ज; फरीदाबाद में बाढ़ कर गई लाखों का नुकसान, Ncr Hindi News - Hindustan
सारी फसल बर्बाद, लेना पड़ेगा कर्ज; फरीदाबाद में बाढ़ कर गई लाखों का नुकसान

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबादSun, 14 Sep 2025 09:36 AM
स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में बाढ़ का पानी भले ही उतर चुका हो, लेकिन इसका असर अब किसानों पर साफ नजर आ रहा है। बाढ़ से फसलें बर्बाद होने के कारण किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। उन्हें अब नुकसान से उबरने की चिंता सता रही सबसे ज्यादा दिक्कत उन किसानों को हो रही है, जो यमुना किनारे पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं। फसल बर्बाद होने के बावजूद उन्हें खेत का किराया देना है, जबकि सरकारी सहायता से वे वंचित हैं क्योंकि जमीन मालिक उन्हें मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं कराते।

जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद जिले में करीब 30 हजार हेक्टेयर (75 हजार एकड़) भूमि पर खेती होती है, जिनमें से लगभग 10 हजार हेक्टेयर भूमि यमुना किनारे स्थित है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर किसान अपनी जमीन पट्टे पर दे देते हैं, जबकि यूपी, बिहार आदि राज्यों से आए करीब पांच हजार किसान पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं। उनका कहना है कि एक सितंबर को आई बाढ़ ने उनकी पूरी फसल चौपट कर दी। प्रति किसान दो से तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। अब न तो उनके पास खेत मालिक को किराया देने के पैसे हैं और न ही अगली फसल बोने के लिए पूंजी बची है।

जिला राजस्व अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर 15 सितंबर तक बाढ़ प्रभावित किसान सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नुकसान का आकलन कर राहत राशि तय की जाएगी। अब तक विभाग की ओर से 2500 एकड़ भूमि का सर्वे किया गया है, जहां फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं।

बसंतपुर के एक किसान ने बताया कि उन्हें बेटी की शादी करनी थी और इसके लिए वह सब्जी और धान की फसल से मिले पैसों पर निर्भर थे, लेकिन बाढ़ से करीब दो लाख रुपये का नुकसान हो गया। अब उन्हें शादी के लिए कर्ज लेने की मजबूरी का सामना करना पड़ेगा।